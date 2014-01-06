دوري جميل: 421 بطاقة ملونة في 16 جولة

لم يمرّ موسم رياضي على الكرة السعودية كحال الموسم الحالي في انتقاد الحكام لاسيما السعوديين، حيث اتفق "دون إنذار مسبق" جميع رؤساء ومسؤولي ومدربيّ الأندية السعودية على انتقاد الحكام بسبب أخطائهم المتكررة في هذا الموسم، الأمر الذي تسبب في حدوث تغييرات عدة في خارطة دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم، كما يؤكد هؤلاء من خلال انتقاداتهم المتكررة للحكام السعوديين ومطالبتهم بالاستعانة بالاجانب.

"العربية نت" ترصد بالأرقام عن طريق إحصائيات متخصصة لدوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم تمت بواسطة متخصصين في موقع متخصص بالدوري الذي كشف ان مباريات الجولات 16 للدوري شهدت إبراز البطاقات الملونة من الحكام 421 مرة، منها 398 بطاقة صفراء وظهرت البطاقة الحمراء في 23 حالة.

ويعتبر الحكمان فهد المرداسي ومحمد الهويش اكثر الحكام قيادة للقاءات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بعد ان قادوا 9 مباريات.



وأشهر الحكم الدولي عبدالرحمن العمري البطاقة الصفراء 34 مرة كأكثر الحكام إشهارا لها، بينما يعتبر الحكام المجري فيكتور كاساي ومرعي العواجي وفهد العريني اكثر الحكام اشهارا للبطاقات الحمراء 3 بطاقات.

كما شهدت مباريات الدوري احتساب 32 ركلة جزاء، سجل منها 22 هدفا، وأهدر منها 10 ركلات جزاء، بينما سجل من ركلات حرة "ثابتة" حتى مضي الجولة السادسة عشرة 20 هدفا.

