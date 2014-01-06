رئيس فيورنتينا يصف مدافعاً إيطالياً بـ"الوغد"

صب رئيس نادي فيورينتينا, اندريا ديلا فالي جام غضبه على الايطالي ليوناردو ريناودو مدافع فريق ليفورنو, ووصفه بـ"الوغد", بعدما تسبب الاخير في إلحاق إصابة قوية و "مقلقة" بمهاجم فريقه والمنتخب الايطالي, جيوسيبي روسي, أثناء المباراة التي جمعت الفريقين، البارحة، لحساب الجولة 18 من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم.



وأعلن النادي الفلورنسي عن إصابة روسي في نفس الركبة التي عاني منها الشاب الايطالي من اصابتين متتاليتين، أبعدته عن الملاعب لمدة عامين, وكادت أن تنهي مسيرته الكروية, وهو ما جعل القلق والتوتر يبدو جليا على جماهير فلورسنا مرورا بمدرب الفريق مونتيلا, ووصولا لرئيس النادي ديلا فالي.



وتحدث ديلا فالي لشبكة "سكاي سبورت" الايطالية بعد المباراة عن الحادثة قائلا: "ريناودو وغد.. نحن قلقون للغاية, ولا أريد حتى التحدث عن المباراة.. ريناودو لم يعتذر, أضف إلى ذلك أنه ذهب ليحتج على قرار الحكم بطريقة سيئة, أريد أن أقول العديد من الاشياء إلى ريناودو, عليه أن يشاهد الاعادات التلفزيونية, ومن ثم يرى سلوكه مع الحكم".

يذكر ان جيوسيبي روسي يعتلي صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو الايطالي برصيد 14 هدفا, ويعقد المدير الفني للمنتخب الايطالي, تشيزاري برانديلي آمالا كبيرة عليه لتشكيل ثنائي هجومي خطير مع مهاجم ميلان, ماريو بالوتيلي, ليكونوا القوة الضاربة للآزوري في نهائيات كأس العالم 2014.

