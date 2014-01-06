ريبيري.. أفضل لاعب في "البوندسليغا"

اختير اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري كأفضل لاعب خلال النصف الأول من الموسم الحالي لمسابقة الدوري الألماني لكرة القدم، حيث حصل اللاعب على 4ر56 % من الأصوات في الاقتراع التي أجرته مجلة "كيكر" الرياضية وشارك فيه اللاعبون بمسابقة "البوندسليغا".

واستطلعت المجلة الألمانية آراء 238 لاعبا محترفا بالدوري الألماني، حيث حل الهولندي أريين روبين، زميل ريبيري في نادى بايرن ميونيخ، في المركز الثاني بحصوله على 4ر11% من الأصوات، فيما حل ماركو ريوس لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثالث بنسبة 8ر6% .

وكان ريبيري فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال عام 2013 في أغسطس الماضي، كما تأهل اللاعب الفرنسي للقائمة القصيرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها، الاثنين المقبل، بمدينة زيوريخ.

وفاز بيرند لينو (باير ليفركوزن) بجائزة أفضل حارس مرمى في استفتاء "كيكر" بحصوله على 2ر31% من الأصوات، فيما حصل مانويل نيوير حارس مرمى منتخب ألمانيا على المركز الثاني بنسبة 30%.

وفاز لوسيان فافر مدرب نادي بوروسيا مونشينغلادباخ بجائزة أفضل مدرب في "البوندسليغا" بنسبة 7ر22% من الأصوات، بعدما قاد فريقه لاحتلال المركز الثالث بترتيب المسابقة هذا الموسم.

وحل ماركوس فاينتسيرل مدرب أوغسبورغ في المركز الثاني (2ر20%) وتلاه يوس لوهوكاي مدرب هرتا برلين في المركز الثالث (2ر17%).

