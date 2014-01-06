"جزائري يُبدع في تنفيذ ركلة جزاء على طريقة "بانينكا

نفذ متوسط الميدان الجزائري جمال عبدون ركلة بطريقة رائعة خلال مباراة فريقه نوتنغهام فورست أمام وست هام، البارحة، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سددها على طريقة "بانينكا" التي لا يجيدها سوى قلة من اللاعبين.

وانبرى عبدون لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الدقيقة 13، وسجل الهدف بشكل رائع أثار اعجاب جماهير فريقه، فيما أشادت به العديد من وسائل إعلام إنجليزية عقب انتهاء المباراة التي حسمها نوتنغهام بخماسية نظيفة.

ويتميز اللاعب الجزائري البالغ من العمر 27 عاماً بموهبة فنية رفيعة، وقد انتقل لنوتنغهام العام المنصرم قادماً من أولمبياكوس اليوناني بعد مساهمته بتتويج الفريق بالعديد من البطولات المحلية.