"مورينهو" يقبل معاقبة أحد لاعبيه "الغشاشين"!

على غير العادة، دافع البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب تشلسي الإنجليزي عن قرارات الحكام ضد لاعبيه، بعد تأكيده بأن متوسط ميدانه البرازيلي راميريز استحق الحصول على البطاقة الصفراء في المباراة أمام ديربي كاونتي، أمس الأحد، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وادّعى راميريز السقوط خلال المباراة ما دفع الحكم اندريه مارينر لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه دون أي اعتراض من مورينهو، الذي قال عقب المباراة: "لا مكان للاعبين الغشاشين في صفوف الفريق".



وأكد مدرب ريال مدريد السابق إن راميريز استحق البطاقة، مشيراً إلى أن الحكم أبلى بلاءً حسناً وطبق القانون بمعاقبة لاعب فريقه الذي سقط دون أن يتعرض لأي خشونة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق اللندني بهدفين دون رد.



وكان البرازيلي الآخر في صفوف تشلسي "أوسكار" قد نال بطاقة صفراء أيضاً في مباراة الفريق الماضية في الدوري أمام ساوثامبتون لنفس السبب، الأمر الذي دفع وسائل إعلام إنجليزية لتوجيه انتقادات لاذعة للاعبي الفريق.



وشدد مورينهو على أن معظم الأندية الأخرى تضم في صفوفها لاعبين "غشاشين" يحاولون باستمرار خداع الحكام، وينبغي على المددربين والمسؤولين معاقبتهم على سلوكهم، أسوة بما يفعل هو مع لاعبيه.



وكان المدرب البرتغالي قد وجّه انتقادات لاذعة لمهاجم ليفربول، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مؤخراً، ووصفه بـ"الغطاس"، بسبب ادعائه السقوط أكثر من مرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري.