أزمة البث وأزمات الأهلي

استأت لموقف النادي الأهلي في قضية البث التليفزيوني لثلاثة أسباب رئيسية. الأول هو أن الأهلي اعتاد أن يكون بمفرده في واد وباقي الأندية في واد آخر وهو أمر ليس طبيعيا في مسابقة تضم 22 ناديا المفترض أن تتوحد جميعا في قررات للصالح العام ولكن الأهلي دائما يريد مصالحه فقط. لذلك كان موقف مندوبي الأندية من الأهلي في انتخابات لجنة الأندية باعتبار أن أغلب مندوبي الأندية يعلمون تماما أن الأهلي يعمل لمصالحه فقط دون باقي الأندية.

أما الأمر الثاني فهو لأنني أعتبر أن عرض التليفزيون المصري ذا السبعين مليون جنيه هو الأفضل لصالح الجميع في هذا التوقيت بالذات الذي تراجعت فيه طلبات الفضائيات بسبب حالة التوقف وعدم الاستقرار في الفترة الماضية والتي تراجعت فيها الإيرادات ومردود الفضائيات بعد الغاء الدوري لموسمين متتاليين.

ولو وضعنا في الاعتبار أن سعر الدوري للقناة الواحدة في الوضع الحالي لن يزيد علي 8 أو 9 ملايين علي الأكثر لأدركنا أن مبلغ التليفزيزن المصري يوازي نفس المبلغ الذي تدفعه 8 فضائيات تقريبا وهو أمر غير متوافر الآن في حالة الركود الحالية . لذلك فأن يضمن اتحاد الكرة والأندية هذا المبلغ أفضل من إنتظار الفضائيات التي أتت بمبالغ هزيلة للغاية في الموسمين الماضيين اللذين لم يستكملا.

وبالطبع في حالة زيادة الطلب من الفضائيات في المواسم القادمة سيكون من الأفضل أن يشتري الدوري عدد كبير من الفضائيات لتدر دخلا أكبر علي الأندية مع بقاء التليفزيون المصري ضمن هذه القنوات باعتباره صاحب شارة البث كما ينص القانون وباعتباره أيضا الضامن الأول لمشاهدة المواطن المصري البسيط الذي لا يملك سوي تليفزيون عادي يشاهد به المباريات علي القنوات الأرضية.

أما السبب الثالث لاعتراضي علي موقف الأهلي فهو أن الدوري بشكل عام سلعة واحدة لا يمكن ان تنقسم إلي أجزاء كما لو كنت تشتري سيارة . فليس من المعقول أن تشتريها بدون إطارات أو بدون بطارية أو أبواب. والمثال لذلك الدوري الإنجليزي ¢البريميرليج¢ أول المسابقات التي تشكل لجنة أندية ومن المستحيل فيه مثلا أن يخرج مانشستر أو ليفربول بما يملكان من شعبية من اللجنة أو أن يطلبا بثا منفردا.

وفي المقابل وحتي تكون هناك عدالة . فإن كل النظم المقترحة لتقسيم مقابل بيع مباريات الدوري غير عادلة ولا تستند الي شعبية النادي أو حجم مشاهدته التليفزيونية أو حجم ما يستقبله بث مبارياته من إعلانات ورعاة وهو الأمر الذي تنتهجه كل المسابقات في العالم وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا أكبر المسابقات التي تدر دخلا في العالم حيث يكون التوزيع بناء علي حجم البث التليفزيوني وحجم المشاهدة والقيمة الإعلانية لمبارياته ومعها حصل اليوفنتوس الإيطالي مثلا والذي خرج من دور الثمانية في بطولة 2013 علي عائد مادي اكبر من بايرن ميونيخ الحاصل علي اللقب.

يجب أن يحصل الأهلي والزمالك علي قدر أكبر من كعكة التوزيع لأنهما الأكثر جماهيرية وجذبا للإعلانات والرعاة.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية