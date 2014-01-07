العنابي يبدد حلم النشامى.. ويحرز لقبه الأول

المصدر: الدوحة - د ب أ

توج المنتخب القطري لكرة القدم بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا بفوزه على نظيره الأردني 2- صفر، اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وانضم المنتخب القطري (العنابي) لقائمة المنتخبات الفائزة بلقب البطولة، حيث أحرز لقبه الأول فيها مستغلا إقامة النسخة الثامنة للبطولة في بلاده.

وأصبح العنابي خامس منتخب يتوج باللقب حيث سبقته منتخبات إيران (أربعة ألقاب) وسوريا والكويت والعراق برصيد لقب واحد لكل منها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل خوخي علام هداف المنتخب القطري هدفي اللقاء في الدقيقتين 51 و81 ليحرم المنتخب الأردني (النشامى) من إحراز اللقب للمرة الأولى.