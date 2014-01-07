النصر السعودي يتعاقد مع الجزائري مراد دلهوم

تعاقد نادي النصر السعودي مع الجزائري مراد دلهوم قائد فريق وفاق سطيف؛ ليكون بديلاً للبرازيلي ايفرتون الذي أنهت إدارة النادي عقده بالتراضي.



وأغلق النصر بتعاقده مع دلهوم ملف لاعبيه الأجانب لينضم إلى البحريني محمد حسين والبرازيلي ايلتون والعماني عماد الحوسني.



ويعتبر دلهوم "28" عاماً أحد أبرز لاعبي فريق وفاق سطيف، وحصل الأسبوع الماضي على جائزة أفضل لاعب في الجزائر لموسم 2012 - 2013 في الاستفتاء الذي أجرته جريدة "الهداف" الجزائرية.



وكان النصر متصدر الدوري السعودي قريباً من التعاقد مع المغربي عصام الراقي، بعد مستوياته المميزة التي قدمها مع فريقه الرجاء البيضاوي في كأس العالم للاندية، إلا أن ممطالة ناديه في الرد على العرض النصراوي جعلت إدارة الامير فيصل بن تركي تصرف النظر عنه وتتجه للتعاقد مع اللاعب الجزائري مراد دلهوم.



