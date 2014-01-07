إنتر وأتليتكو وتوتنهام يفاوضون صلاح وليفربول الأقرب

كشف الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، الصحافي الشهير في شبكة "سكاي سبورت"، والمتخصص في انتقالات اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، أن ليفربول ليس النادي الوحيد الطامح للتعاقد مع جناح نادي بازل السويسري، المصري محمد صلاح.

وأكد دي مارزيو أن هناك أندية من إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا، تسعى للظفر بخدمات النجم اليافع المصري على الرغم من كون ليفربول الأقرب للتوقيع مع صلاح.

وتشير آخر التقارير إلى أن أندية توتنهام وإنتر ميلان وأتليتكو مدريد دخلت في خط مفاوضات ليفربول مع النادي السويسري وتحاول جاهدة في تغيير مسار اللاعب نحوها.

وأكد وكيل اللاعب المصري صحة التقارير التي تشير إلى وجود مفاوضات حالية من جانب نادي ليفربول مع النادي السويسري بقوله: "المحادثات مستمرة بين ليفربول وبازل، هما يريدان اللاعب بشدة، لكن عليهما أن يتوصلا لاتفاق مع بازل لضم صلاح".