دي ماريا: الصحافة الإسبانية تريد القضاء عليّ

ردّ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح نادي ريال مدريد، سريعاً على الهجوم العنيف الذي شنته الصحافة الإسبانية عامة، والمدريدية خاصة ضده، بعدما قام اللاعب بالتلويح بإشارة "غير أخلاقية" أثناء استبداله، بحسب زعمها، وذلك خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز "الميرينجي" بثلاثية نظيفة.

وبدأ الجناح الأرجنتيني ولاعب بنفيكا السابق حديثه الى شبكة "فوكس سبورتس" الأميركية، في إشارة واضحة الى القطيعة بينه وبين الصحافة الإسبانية بهجومه على الأخيرة بقوله: "حافظت على هدوئي، ولم أشر بأي إشارة الى أي شخص، ربما لا تحبني الصحافة الإسبانية، لأنني لا أدلي بأي تصريحات او أجري مقابلات معهم، لذلك دائماً ما يستغلون أي شيء مني لوضعي في مواجهة مع النادي والجماهير للقضاء عليّ".

وفتح دي ماريا دفاتر الصحافة الإسبانية القديمة بقوله: "أتذكر أن هيجواين سجل 20 أو 30 هدفاً في الموسم، لكن الصحافة أصرت على أنه لابد أن يرحل، وهذا ما حصل، عندما قيل إنه سيتم بيعي، ذهبت لرونالدو وتحدثت معه حتى لا يقومون بذلك".

وعاد الجناح الأرجنتيني للحديث عن إشارته بقوله: "لا يمكنني أن أقوم بإشارة مثل هذه، فزوجتي وابنتي يتواجدون في المدرجات".

وأضاف "أحب أن ألعب، وأن أساعد الفريق وألا أتحدث للصحافة.. هنا أنا سعيد، وأنال الدعم من زملائي في الفريق، والمدير الفني".

يُذكر أن دي ماريا قد عكر صفو سعادة الفريق الملكي بالفوز أمس، بحركة وصفتها الصحافة الإسبانية بـ"المشينة وغير الأخلاقية"، أثناء خروجه من ملعب المباراة مستبدلا بالويلزي جاريث بيل.