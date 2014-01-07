روما يقترب من التعاقد مع البلجيكي نانغولان

اقترب روما، ثاني ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم، من ضم لاعب الوسط البلجيكي راديا نانغولان من كالياري، بحسب ما ذكرت الصحف الايطالية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس كالياري ماسيمو تشيلينو قد صرح مؤخرا ان نانغولان، احد المتألقين هذا الموسم في الدوري الايطالي، سيتم بيعه في فترة الانتقالات.

وقد فضل ناغولان بعد عروض عدة وعروض مضادة من يوفنتوس وميلان ونابولي الانضمام الى فريق العاصمة بحسب "لا غازيتا ديلو سبورت".

واضافت الصحف ان نانغولان سيزور روما الثلاثاء لتوقيع عقد لاربع سنوات ونصف بـ9 ملايين يورو ليعزز صفوف فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

واستمتع روما ببداية تاريخية مطلع الدوري حقق خلالها 10 انتصارات متتالية، قبل ان يسقط في سلسلة من التعادلات وخسارة اخيرة قاسية امام يوفنتوس حامل اللقب في اخر موسمين (صفر-3) وضعته بفارق ثماني نقاط عن المتصدر.

وولد نانغولان في بلجيكا من اب اندونيسي وام بلجيكية، ودافع عن الوان بلجيكا اربع مرات، ويتوقع ان يكون في عداد المنتخب الذي سيشارك في مونديال 2014 الصيف المقبل في البرازيل.

