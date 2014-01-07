رونالدينهو في طريقه إلى الدوري التركي

يبدو أن اللاعب البرازيلي رونالدينهو في طريقه للانضمام إلى صفوف نادي بشيكتاش التركي في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى قبوله عرض النادي التركي لمدة سنتين ونصف السنة مقابل حوالي 7 ملايين يورو اليوم الثلاثاء.

وسبق لرونالدينهو أن لعب في القارة الأوروبية وتحديداً في صفوف باريس سان جيرمان قبل أن يعيش أفضل أيامه مع برشلونة الإسباني، ثم انتقل الى نادي أتلتيكو ميننيرو وقاده الى إحراز كأس ليبرتادوريس الصيف الماضي، والمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر الماضي في المغرب.

وكان شقيق رونالدينهو، روبرتو أسيس توجه الى إسطنبول، أمس الاثنين، حيث وضع اللمسات الأخيرة على جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد قبل أن يوقع الطرفان رسمياً خلال الاسبوع الحالي على الأرجح.