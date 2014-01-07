ريبيري: فرصتي كبيرة في الفوز بالكرة الذهبية

أعرب الفرنسي فرانك ريبيري عن تفاؤله بالتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق ثلاثي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يوم الاثنين المقبل.

وصرح لاعب المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني لموقع النادي على الإنترنت، الثلاثاء بقوله: "أؤمن بأنني لدي فرصة كبيرة للفوز. فقد كان أداء الفريق وأدائي أيضاً جيداً للغاية في 2013".

وأضاف اللاعب الذي فاز بالفعل بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام نفسه: "سنرى ما سيحدث. لا يسعني الآن سوى الانتظار".

وكان ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، فاز بجائزة الكرة الذهبية في السنوات الأربع الماضية، في حين فاز بها نجم ريال مدريد رونالدو في 2008.

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013 بحفل كبير في زيوريخ الاثنين المقبل.

وسيتوجه ريبيري مباشرة إلى سويسرا قادماً من معسكر بايرن ميونيخ التدريبي الحالي في الدوحة. وبخلاف منافسيه الآخرين على الجائزة، يتوجه ريبيري إلى مدينة زيوريخ بوصفه حاملاً لألقاب بطولات دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية بالإضافة إلى لقبي الدوري والكأس الألمانيين.

وأشاد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ، بنجمه الفرنسي، واصفاً إياه بأنه لاعب محترف على أعلى مستوى.

وقال غوارديولا: "لم أرَ أبداً لاعباً يتمتع بهذه الشخصية ويلعب على هذا المستوى، وكيف يقاتل من أجل فريقه. ولكَم يشرفني أن أكون مدربه. يجب على فرانك أن يسافر إلى زيوريخ بابتسامة عريضة وأن يستمتع بالأمر".