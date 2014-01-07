فوز صعب للزمالك.. واتحاد الشرطة يفرمل الإسماعيلي

حقق الزمالك فوزا صعبا على مضيفه طلائع الجيش 1-صفر، في المرحلة الرابعة من المجموعة الثانية للدوري المصري لكرة القدم على ملعب الدفاع الجوي اليوم الثلاثاء.



وصعد الزمالك الى المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند ثلاث نقاط من اربع مباريات فى المركز السابع.



وسجل محمد عبد الشافي (51) هدف المباراة.



وأقيمت المباراة وسط اجراءات امنية مشدده عقب اعلان رابطة مشجعي الزمالك "وايت نايتس" فى بيان على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اقتحامها ملعب المباراة، رغم تحذيرات اتحاد الكرة فى حال دخولهم الملعب بالغائها واعتبار طلائع الجيش فائزا 2-صفر.



لكن المشجعين عجزوا عن تنفيذ تهديدهم بدخول ملعب المباراة، اذ نجح الامن وقوات الجيش في منعهم من اقتحامه. وجرت مفاوضات بين المشجعين والامن لدخولهم قبل انطلاق المباراة لمدة عشر دقائق ثم يغادروا الملعب إلا أن الامن رفض.



وجاء الشوط الاول فقيرا من الناحية الفنية، ندرت فيه الفرص الخطيرة من الطرفين، وتألق فيه حارسا المرمى في التصدي للفرص القليلة التي لاحت للمهاجمين.



وجاءت البداية سريعة من لاعبي الزمالك، فمرر المهاجم محمد ابراهيم كرة عرضية لاحمد علي الا انه سدد خارج المرمى (6).



وتصدى حارس طلائع الجيش محمد بسام لتسديدة محمود فتح الله من ركلة حرة مباشرة ابعدها بصعوبة الى ركنية (25).



بعدها بدقيقة، تصدى حارس الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" لتسديدة صلاح امين.



ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الاول من دون خطورة على المرميين.



مع بداية الشوط الثاني، استبدل لاعبو الزمالك الزي البديل الزهري في الشوط الاول الى اللون التقليدي الابيض، لتشابهه مع قمصان لاعبي طلائع الجيش الذي ارتدى الزي الاحمر.



وفي الدقيقة 51، اخطأ الحارس محمد بسام في التصدى لركلة حرة بعيدة لمحمد عبد الشافى فسكنت مرماه بغرابة.



واصل لاعبو الزمالك ضغطهم سعيا لتعزيز النتيجة، فسدد محمد ابراهيم كرة مرت بجوار الزاوية العليا لمرمى الجيش (55).



واجرى المدير الفنى لطلائع الجيش عماد سليمان تغييره الاول بنزول احمد جمال بدلا من اسلام نبيل، بهدف زيادة الفاعلية الهجومية املا في ادراك التعادل (57).



ومرت الدقائق من دون خطورة لطلائع الجيش، وشهدت هجمات مرتدة للزمالك افتقدت اللمسة الاخيرة.



واجرى المدير الفني للزمالك حلمى طولان تغييره الاول بنزول عمر جابر بدلا من اسلام عوض المصاب (74)، وفي المقابل دفع سليمان بحسام حسن بدلا من رائد منسى، ثم زج طولان باحمد جعفر بدلا من احمد علي.



واهدر البديل عمر جابر اخطر فرص المباراة من انفراد كامل بمحمد بسام الذى تصدى لتسديدته القوية (81).



وضمن المجموعة عينها، كان اتحاد الشرطة قد فرمل الاسماعيلي عندما ارغمه على التعادل السلبي على ملعب الاسماعيلية في افتتاح المرحلة.



وهو التعادل الاول للاسماعيلي بعد 3 انتصارات متتالية فبقي في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما رفع اتحاد الشرطة رصيده الى 4 نقاط في المركز السادس من مباراتين.



ومني المنيا بخسارته الثالثة على التوالي عندما سقط امام ضيفه القناة صفر-1 على ملعب الترسانة.



وسجل اسامة السيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.



ورفع القناة رصيده الى 5 نقاط من اربع مباريات، في حين تجمد رصيد المنيا عند ثلاث نقاط من اربع مباريات.



واقتنص تليفونات بني سويف نقطة ثمينه من مضيفه حرس الحدود بتعادله معه 1-1 على ملعب المكس في محافظة الاسكندرية.



وسجل محمود مبارك (32) هدف تليفونات بني سويف، واحمد سالم صافي (50) هدف حرس الحدود.



ورفع كل من الفريقين رصيده الى نقطتين من ثلاث مباريات.



وتختتم مباريات المجموعة بعد غد الخميس بلقاء وداي دجلة مع بتروجيت.



وتقام الخميس ايضا مباريات المجموعة الاولى، فيلعب غزل المحلة مع الرجاء، والاتحاد السكندري مع الانتاج الحربي، والجونة مع سموحة، ومصر المقاصة مع الداخلية، والاهلي مع انبي.



