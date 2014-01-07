مويس يصدم جماهير ناديه: لن نتعاقد مع أي لاعب

قبل مباراة الفريق الصعبة المقررة غداً الثلاثاء أمام سندرلاند، حذر الأسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مشجعي النادي من انتظار تعاقدات مع لاعبين جدد في ظل تطلعاتهم لتحسين مستوى ومعنويات الفريق بعد الخروج المبكر للفريق من دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

بعد 27 عاماً تحت قيادة أليكس فيرغسون، تبدو حقبة ديفيد مويس في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عاصفة.

وجاء عنوان صحيفة "غارديان" اليوم عقب هزيمة أمس الأحد أمام سوانزي سيتي 1/2 في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليركز على الضغوط التي يعانيها المدرب عقب الخروج من البطولة.

فقد كانت هزيمة الأحد على استاد أولد ترافورد هي الهزيمة الرابعة لمانشستر يونايتد على أرضه في غضون شهر، والرابعة في آخر ست مباريات. ومع احتلال الفريق المركز السابع في الدوري الإنجليزي، بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر، ودع الفريق أيضاً كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتسببت النتائج المتواضعة في خلق حالة من الحنين لفيرغسون، الذي لم يودع بطولة الكأس قبل الدور الثالث على مدار ثلاثة عقود في قيادة الفريق سوى في مرة وحيدة.

ورغم أن المباراة أمام سوانزي شهدت افتقاد مويس لسبعة لاعبين، من بينهم النجمان واين روني وروبن فان بيرسي، لم يرغب المدرب في اعتبار ذلك مبرراً للهزيمة.

وقال "لعبنا بفريق قوي للغاية، باستثناء أليكس باتنر كان البقية جميعاً من الدوليين".

ويطالب الكثيرون الآن بأن يستغل مويس فترة الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، لكن المدرب (50 عاماً) لا يبدو مقتنعاً للغاية بذلك.

وقال "هناك حاجة إلى التعاقد مع لاعبين جدد، لكن هل سيكون هؤلاء اللاعبون متاحين لنا في يناير؟ على الأرجح لا. الأمر ليس أننا لا نريد ذلك".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الاثنين، أن مانشستر يونايتد يهدف للتعاقد مع لاعب ارتكاز بخط وسط وظهير أيسر، كما قد يحتاج الفريق لضم مهاجم يعاون ويساعد مهاجميه واين روني وروبن فان بيرسي، نظراً لإصابات روني المتكررة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً غداً على سندرلاند في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس كابيتال وان).