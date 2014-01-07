ميسي يعود لبرشلونة بعد غياب شهرين

رحب المدرب الأرجنتيني، خيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعودة مواطنه ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو شهرين.

ولم يستبعد مارتينو مشاركة ميسي في التشكيلة الأساسية لفريقه بمباراة الغد أمام خيتافي في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك إسبانيا، موضحاً أن "كل شيء ممكن" مع النجم الأرجنتيني الفذ.

وضم مارتينو مواطنه ميسي إلى قائمة الفريق في مباراة الغد، لتكون المرة الأولى التي ينضم فيها للقائمة منذ تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الفريق أمام ريال بيتيس في العاشر من نوفمبر الماضي.

وكانت العودة المحتملة لميسي إلى المشاركة في المباريات هي أبرز المحاور التي دار الحديث عنها في المؤتمر الصحافي لبرشلونة اليوم قبل مباراة الغد.

وقال مارتينو "كنت متلهفاً للغاية إلى مشاركة ميسي في مباراة الفريق أمام إلتشي (التي انتهت بفوز برشلونة 4/صفر أمس الأول الأحد في الدوري الإسباني). سنرى ما إذا كان قادراً على المشاركة في مباراة الغد".

ولدى سؤاله عن إمكانية الدفع بميسي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق غداً، أجاب مارتينو بأنه ليس شيئاً مستبعداً.

وقال مارتينو "في حالة ليو (ميسي)، كل شيء يظل ممكناً"، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للفريق عليه أن يحدد الوقت المناسب لمشاركة أي لاعب والوقت المناسب لراحته.

وأوضح مارتينو أن من تحدث عن "عهد ميسي" كان الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني السابق للفريق، والذي قاد برشلونة لأعظم نجاحاته في الفترة من 2008 إلى 2012.

وقال مارتينو إن فترة علاج ميسي التي استغرقت شهرين ساهمت في تأهيل اللاعب جيداً لاستعادة لياقته ليصبح مطالباً الآن بمهمة ملحة، وهي تقديم أداء أفضل فيما تبقى من الموسم الحالي.