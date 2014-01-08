أربيلوا.. سبب إصابة بيل "الغامضة"

كشف برنامج "كاروسيل ديبورتيفو" الذي يبث على إذاعة "سير" الإسبانية أن مدافع ريال مدريد الفارو اربيلوا هو سبب الإصابة "الغامضة" الاخيرة التي لحقت بزميله في الفريق, الويلزي غاريث بيل.



وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد لم يرغب في إيضاح أسباب الاصابة التي لحقت بالويلزي لوسائل الاعلام, حتى لا تتم مهاجمة اربيلوا مرة أخرى، بعدما قام المدافع ذاته باصابة قائد الفريق وحارسه ايكر كاسياس, خلال الموسم الماضي مما أدى إلى غيابه فترة كبيرة في ذلك الوقت, وهو ما دفع البرتغالي مورينيو الى التعاقد مع دييغو لوبيز لسد العجز في مركز الحراسة.



وسخر المدافع الدولي الإسباني من الضجة المثارة حول اصابته للاعب الويلزي, بتغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "في الحقيقة لقد مررت عليه بسيارتي, لكن يبدو عليه قويا, لأنه مازال حيا".

