الأهلي السعودي يتعاقد رسمياً مع البرازيلي بيريرا

أنهت إدارة الأهلي السعودي رسمياً التعاقد مع البرازيلي إيريك دي اوليفييرا بيريرا صانع ألعاب فريق باندوري الروماني.

وأقفل الاهلي بالتعاقد مع البرازيلي بيريرا ملف لاعبيه الأجانب لينضم للثلاثي الكوري سوك والبرازيلي موسورو والبرتغالي ليال.

وبدأ بيريرا "29" عاماً حياته الرياضية في فريق فلامينغو البرازيلي، وفي عام 2008 انتقل لفريق غاز ميتان ميدياس الروماني وسجل 15 هدفاً في أول موسم له, وفي موسم 2011 انتقل لنادي كارباتي لفوف الأوكراني بنظام الإعارة, ليعود إلى ناديه ومن ثم انتقل لنادي باندوري الروماني.

وحصل بيريرا على جائزة أفضل لاعب أجنبي في رومانيا مرتين في عام 2010 و2013.