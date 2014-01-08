الشباب السعودي يعزز صفوفه بـ"قناص" فلسطيني

أعلن نادي الشباب رسميا تعاقده مع اللاعب الفلسطيني ومهاجم نادي هلسنبورغ السويدي عماد خليلي بنظام الاعارة لمدة 6 أشهر.

وكان النادي السويدي قد أعلن بشكل رسمي إعارة مهاجمه وهدافه لنادي الشباب السعودي لستة أشهر، وأكد أن اللاعب سيصل إلى الرياض بعد غد الجمعة للانتظام مع فريقه الجديد.

ونقلت صحيفة "اكسبريسن" السويدية عن رئيس النادي بول مايلينبيرغ، قوله: "إن ناديه تلقى عرضاً مادياً مناسباً، من نادي الشباب السعودي ولم يتردد في الموافقة عليه، خصوصاً أن اللاعب سيعود بعد ستة أشهر فقط".

وأضاف إن اللاعب لم يشارك، اليوم الأربعاء، في تدريبات الفريق من أجل العمل على إنهاء ارتباطاته الشخصية قبل السفر إلى السعودية، رافضاً الافصاح عن المقابل المالي للصفقة التي أثارت اهتمام العديد من الصحف السويدية.

وبدوره اعترف روار هانسن مدرب هلسنبورغ بأن رحيل خليلي سيترك فجوة في هجوم الفريق بالنظر إلى أهميته ودوره الفعّال، لكنه أشار إلى امتلاك العديد من المهاجمين الذين سيحاول استثمارهم لتعويض النقض خلال فترة غياب اللاعب الفلسطيني.

أما عماد خليلي (26 عاما) فشكر إدارة ناديه على منحه فرصة الانتقال إلى نادي الشباب، وقال: "إنه متحمس لبدء تلك التجربة والعودة لمنطقة الخليج العربي التي عاش فيها طفولته، حيث ولد في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تستقر عائلته في السويد".

وكان خليلي قد انضم لنادي هلسنبورغ العام المنصرم قادماً من نورشوبينغ وسجل معه ثمانية أهداف خلال عشر مباريات فقط، وفي الموسم الماضي احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السويدي بتسجيله 15 هدفاً مع نورشوبينغ.

وإلى جانب الجنسية الفلسطينية، يمتلك خليلي الجنسية السويدية، وقد دافع عن ألوان منتخبات السويد تحت سن 17 و19 21، ويبدو مرشحاً للانضمام للمنتخب الأول، إلا أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يسعى بدوره لإقناعه بالالتحاق بمنتخبه في الفترة القادمة.