القرني: من ينتشل الاتحاد من مشاكله هو الأجدر برئاسته

أكد صالح القرني، رئيس رابطة مشجعي نادي اتحاد جدة، أن جماهير ناديه تريد عودة الاتحاد لسابق عهده، وتريد من الرئيس المقبل للنادي أن يحل الأزمات المالية. وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "المدرج الاتحادي يريد عودة الاتحاد بطلاً للساحة وبطلاً لآسيا، ويريد أن يكون الرئيس القادم صاحب حلول وينهي كافة المشاكل".

ورفض القرني الإفصاح عن رغبته بتولي أحد المرشحين الخمسة لرئاسة النادي. وقال: "لا أعرف إمكانيات كل شخص، ولكن من يقدم خلال هذه الفترة ما يرضي جماهير الاتحاد بعيداً عن تسمية الأشخاص، لا سيما أن حديثي عليه مصادقة من الجماهير، ولكن من ينتشل النادي من مشكلته في لجنة الاحتراف والتي تعيق تسجيله لأي لاعب محترف خلال هذا الأسبوع سيكون الأجدر برئاسة النادي".

وأشار القرني إلى أن المرشح لرئاسة النادي إبراهيم البلوي يحظى بقبول لدى المدرج الاتحادي. وقال: "إبراهيم يحظى بقبول بسبب سمعة شقيقه الرئيس السابق منصور البلوي، ولكن في النهاية الجماهير تبحث عن الحلول، وأيضاً أحمد كعكي يحظى بشعبية لما قدمه للنادي خلال الفترة الأخيرة".