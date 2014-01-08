تشافي يهاجم مورينهو: أفسد العلاقات بين اللاعبين

واصل لاعب برشلونة، تشافي هيرنانديز, انتقاداته اللاذعة لمدرب ريال مدريد السابق وتشلسي الحالي البرتغالي مورينهو، بعدما قلل من انجازاته مع جميع الاندية التي تولى فيها مسؤولية الادارة الفنية لها.



وأكد تشافي "34" عاما في حديثه لمجلة "بانينكا" الاسبانية, أن البرتغالي مورينهو تسبب في افساد العلاقات بين لاعبي الفريقين الدوليين, مشيرا الى أنه تدخل هو وقائد الفريق الملكي, ايكر كاسياس لانقاذ ما يمكن انقاذه في تلك الفترة.

ولم يكتف القائد الثاني للفريق الكاتالوني بمهاجمة مورينهو على المستوى الشخصي, بل وهاجمه على المستوى الفني بقوله: "مورينهو مدرب "نتائج", هو يقول إنه "السبيشيال وان" بسبب الألقاب التي فاز بها مع العديد من الاندية في العالم, لكن بالنسبة لي لا يعجبني طريقة لعب الاندية التي يديرها".



وأضاف تشافي مستنكرا: "من يتذكر إنتر ميلان بطل أوروبا؟!.. بالنسبة لي مورينهو لم يترك إرثا كرويا مثلما فعل كرويف مع هولندا, حتى دي ماتيو فاز بدوري الأبطال, لكن في رأيي هو لم يقدم أي شيء يذكر".



يذكر أن تشافي قد هاجم البرتغالي مورينهو في مرات عدة في وسائل إعلام مختلفة, أثناء تولي الأول المسؤولية الفنية لريال مدريد, وبعد رحيله لتولي الإدارة الفنية لتشلسي.