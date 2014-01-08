دوري جميل: "كلاسيكو" مثير بين الاتحاد والهلال

سيخطف كلاسيكو الكرة السعودية، الذي سيجمع الهلال بالاتحاد، مساء اليوم، في مكة المكرمة، الأنظار عن بقية مباريات الجولة 17 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين والتي ستنطلق اليوم بثلاث مباريات.. فعلى الرغم من ابتعاد الاتحاد عن الصدارة إلا أن مبارياته أمام الهلال دائما ما تصنف على أنها واحدة من أفضل مباريات الدوري السعودي.. خاصة وأنها ستكون الأولى منذ فوز الهلال على الاتحاد 5-2 في الدور الأول.. ويلعب اليوم ايضا نجران مع الشعلة، والاتفاق مع التعاون، فيما تختتم المباريات غدا باستضافة النصر المتصدر للرائد والفتح للشعلة والفيصلي مع العروبة والأهلى مع النهضة.



على الرغم من كل شيء تظل لمباريات الاتحاد والهلال طابعها وأهميتها الخاصة، بعد أن ظل الفريقان طوال السنوات الماضية هما فرسا الرهان في جميع المسابقات السعودية.. ولكن لمباراة اليوم أهمية أخرى.. فهي الأولى منذ أن دك الهلال شباك الاتحاد بالخمسة في الدور الأول من البطولة، وأيضا الظهور الأول لسعود كريري مع الهلال أمام ناديه السابق الاتحاد.



ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 38 نقطة خلف المتصدر النصر بـ 4 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس بـ21 نقطة.. ويسعى الهلال لتشديد الخناق عن المتصدر النصر، فيما يبحث الاتحاد عن استعادة توازنه والابتعاد عن فرق المؤخرة، لاسيما الا يفصله عن صاحب المركز 13 سوى 7 نقاط ولا يفصله عن صاحب المركز الثالث إلا 5 نقاط.

وسيحاول الاتحاد بكل ما يملك الفوز ليستعيد بعضا من بريقه حتى وهو يلعب بدون أي عناصر أجنبية، باستثناء اللبناني محمد حيدر.. ويتوقع ان يدخل المصري عمرو انور مدرب الفريق بتشكيلته الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات الأخيرة، وبنفس طريقة اللعب بتكثيف اللاعبين في منطقة وسط الملعب، بهدف تضييق المساحات امام لاعبي الهلال مع الاعتماد على سرعة فهد المولد ومختار فلاته في الهجوم المعاكس.



على الطرف الآخر، سينصب تركيز المدرب سامي الجابر ولاعبيه على الفوز فقط للحفاظ على حظوظهم في الفوز باللقب.



وسيتفقد الهلال لخدمات لاعبه الكوري الجديد كواك للإصابة.. وهو اللاعب الذي يعول عليه الجابر كثيرا في تأمين الدفاع.. في وقت ستكون فيه بقية عناصر الجابر الأساسية حاضرة خاصة البرازيلي تياغو نيفز مع سعود كريري والأكوادوري كاستيلو ومعهم عبد العزيز الدوسري وسالم الدوسري و ياسر القحطاني وبالطبع الهداف ناصر الشمراني .



ويتخوف لاعب وسط الهلال سعود كريري من ردة فعلة جمهور الاتحاد تجاهه في أول ظهور له ضدها.. خاصة وأن المباراة تأتي بعد قرابة الشهر من وداع كريري لها بالدموع في مباراته الأخيرة أمام الشباب.



نجران يخشى فورة الشعلة



وفي نجران سيحل الشعلة الحادي عشر بـ17 نقطة، والمنتفض بثلاثية في الشباب ورباعية في الاتفاق، ضيفا ثقيلا على نجران العاشر بـ18 نقطة.. ويعيش الشعلة طفرة فنية بعد أن جدد البرتغالي اداء الفريق.. فيما سيكون على نجران المتراجع، بخسارة في الجولة الماضية من التعاون، استغلال الأرض والجمهور للعودة.



ولعب الفريقان على مستوى الدوري السعودي 3 مواجهات بدوري الأضواء، كانت بداية من الموسم الماضي عندما التقيا ذهاباً وإياباً فيه وانتهى الأول بفوز نجران بنتيجة 5-1 وانتهى اللقاء الثاني بفوز الشعلة 2-1 وكان لقاء الذهاب لهذا الموسم هو اللقاء الثالث والذي انتهى لصالح نجران بنتيجة 2-1 واستطاع نجران تسجيل 8 أهداف في مواجهاته ضد الشعلة فيما استقبلت شباكة 4 أهداف منه .

الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه



وفي الدمام سيحاول الاتفاق الثامن بـ19 نقطة استعادة توازنة بعد الخسارتين المذلتين أمام الهلال بخمسة أهداف والشعلة بأربعة عندما يستضيف التعاون الثالث بـ26 نقطة .. في مباراة لا يتوقع لها أن تكون سهلة على أبناء المدرب الصربي غوران.



فالتعاون يعيش أفضل حالاته الفنية بعد نتائجهه المميزة التي وضعته في المركز الثالث متفوقا على فرق عريقة مثل الشباب والأهلي والاتحاد.



والتقى الفريقان في الدوري السعودي في 11 لقاء، فاز الاتفاق في 7 مواجهات وفاز التعاون في مواجهتين وتعادلا في مواجهتين، وكان أول لقاء بين الفريقين في دوري موسم 1997 وفاز به الاتفاق بنتيجة 2-1 وكان آخر لقاء في ذهاب الموسم الحالي وانتهى بتعادل الفريقين 2-2، واستطاع الاتفاق خلال مسيرته بالدوري مع التعاون من تسجيل 17 هدفا فيما استقبلت شباكة من التعاون 8 أهداف.

