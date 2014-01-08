رئيس وفاق سطيف: خسرنا دلهوم وكسبه النصر السعودي

أكد رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، حسن حمّار، أنهم اتفقوا بشكل نهائي مع نادي النصر السعودي على انتقال اللاعب مراد دلهوم، مشيراً إلى أن العقد يمتد إلى نهاية الموسم. وقال عبر برنامج "في المرمى" على قناة "العربية": "تلقينا بصفة رسمية عرضاً من نادي النصر لضم اللاعب مراد دلهوم، واتفقنا معهم بشكل نهائي ولم يتبق إلا التوقيع النهائي".

وأضاف: "العقد إعارة ستة أشهر مع أفضلية التجديد لمدة موسم للنصر".

وأوضح رئيس نادي وفاق سطيف أن اللاعب دلهوم أحد أعمدة فريقه، وقال: "دلهوم من مدرسة سطيف، وهو من اللاعبين الكبار ولاعب حصل على كل الألقاب مع النادي، وصحيح أن انتقاله خسارة وصعب تعويضه، ولكن لاعب قدم للوفاق كل شيء، وحان الوقت لنا أن نقدم خدمة للاعب بخوضه تجربة جديدة".

ورفض حمّار الكشف عن التفاصيل المالية للعقد، وقال: "لا نستطيع أن نفصح عن الأمور المالية، بإمكانكم توجيه السؤال للمسؤولين في نادي النصر".

وعن موعد انضمام اللاعب لناديه الجديد قال: "دلهوم حالياً مع الفريق في إسبانيا الذي يقيم معسكراً إعدادياً هناك، وسيعود للجزائر، ومن ثم سيغادر للرياض بعد انتهاء إجراءات دخوله للسعودية".