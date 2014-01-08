تصريحات فالكة تحرج "فيفا"

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه لم يتخذ أي قرار بشأن موعد كأس العالم 2022، وذلك في رد سريع على التصريح الصادر عن أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه الذي قال بان المونديال القطري لن يكون في شهري يونيو ويوليو.

ورجح فالكه في حديث لاذاعة "راديو فرانس انفو" بأن يقام مونديال قطر في الفترة "بين 15 نوفمبر و15 يناير على ابعد تقدير".

وجاء كلام فالكه في الوقت الذي أطلق فيه "فيفا" مشاورات في أكتوبر الماضي حول تاريخ اقامة البطولة في قطر، حيث تبلغ الحرارة في الصيف حوالي 50 درجة مئوية، وأكد في تصريحه: "اذا لعبتم في الفترة من 15 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر، تكون الاجواء المناخية مثالية وهي توازي درجات الحرارة في ربيع ساخن نوعا ما في اوروبا تقارب 25 درجة مئوية، وبالتالي فانها اجواء مثالية لممارسة كرة القدم".

لكن "فيفا" شدد ردا على تصريح أمينه العام بأنه لن يتخذ أي قرار نهائي الا بعد مونديال الصيف المقبل في البرازيل، وبعد مشاورات طويلة.



واعتبر المتحدث باسم "فيفا" بان ما قاله فالكه يعبر عن رأيه الشخصي وحسب، مضيفا "ان الموعد الذي سيقام فيه الحدث ما زال في طور عملية الاستشارات التي تشمل جميع الاطراف المعنية، بينها المجتمع الكروي الدولي- الاتحادات القارية، الاتحادات الاعضاء، الدوريات، الاندية، اللاعبون - اضافة الى الشركاء التجاريين لـ"فيفا".

وتابع "لن يتم الاستعجال في عملية الاستشارات وستمنح الوقت اللازم من اجل الاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي لها علاقة بعملية اتخاذ القرار. لن يصدر أي قرار قبل كأس العالم المقبلة في البرازيل، وذلك استنادا الى ما اتفق عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"فيفا".

وبدوره، أشار نائب رئيس "فيفا" البريطاني جيم بويس الى انه تفاجأ تماما بالتصريح الصادر عن فالكه، مؤكدا بان قرارا من هذا النوع يجب ان يصدر عن اللجنة التنفيذية لـ"فيفا".

وسيعلن عن التاريخ الرسمي لاقامة مونديال 2022 في ديسمبر 2014 خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لـ"فيفا".