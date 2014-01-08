ريال مدريد يحقق مع دي ماريا بسبب حركة "فاضحة"!

ذكرت تقارير إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد بصدد فتح تحقيق مع لاعب وسط الفريق الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بسبب قيامه بحركة "فاضحة" عقب استبداله أثناء مع الفريق الأخيرة أمام سلتا فيغو في الجولة 18 من "الليغا".

وبحسب صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي، فإنه تم إخبار اللاعب بنية التحقيق معه بعد الحركة التي أثارت الكثير من الجدل، والتي قام بها اللاعب حين استبداله بالويلزي غاريث بيل في مباراة سلتا فيغو الأخيرة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

والتقطت عدسات التلفزيون دي ماريا وهو يوجّه الحركة لجماهير ريال مدريد التي أطلقت صافرات الاستهجان ضد اللاعب بسبب تواضع مستواه خلال المباراة، فما كان منه سوى الرد على ذلك بطريقته الخاصة.

ونفى دي ماريا عقب المباراة تعمّده القيام بتلك الحركة، مشيراً إلى أنها كانت حركة عفوية ولم يكن يقصد إهانة أو استفزاز الجماهير، وشدد على أن والديه وزوجته وابنته كانوا في المدرجات خلال المباراة، وهذا سبب كاف يمنعه من الخروج عن النص.

ومع ذلك قدّم اللاعب الأرجنتيني اعتذاره لكل من شعروا بالإهانة، وقال إنه مندهش من تضخيم كل شيء يتعلق به، حتى لو كان حركة عفوية يمكن أن تصدر من أي شخص.

وطبقاً للصحيفة فإن دي ماريا يشعر بعدم التقدير في ريال مدريد، وأنه لا يتم التعامل معه كأحد نجوم الفريق رغم أنه من اللاعبين المؤثرين، وأحد أبرز لاعبي منتخب بلاده، كما أن استمرار الحديث عن إمكانية التخلي عنه يزيد من غضبه واحتقانه.

وبدوره طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بوضع حد للجدل حول ما فعله دي ماريا، وقال: "اللاعب اعتذر عمّا بدر منه، وهذا يكفي لكي تنتهي المسألة تماما، دي ماريا سيكون حاضراً في المباراة القادمة وهو لاعب مهم بالنسبة لي".

كما دافع قائد الريال سيرخيو راموس عن زميله بشكل ساخر، حيث نشر صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيها المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون وهو يقوم بنفس الحركة التي فعلها دي ماريا.