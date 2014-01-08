سندرلاند يعمق جراح "يونايتد" بثالث خسارة على التوالي

وجه سندرلاند لطمة جديدة إلى مانشستر يونايتد، وضاعف محنة الفريق في الموسم الحالي بالتغلب عليه 2-1 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس كابيتال وان).

وتلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الثالثة على التوالي في ثلاث مباريات خاضها في غضون سبعة أيام فقط، حيث خسر 1-2 على ملعبه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، ثم سقط في فخ الهزيمة أمام سوانسي سيتي بنفس النتيجة أمس الأول الأحد في دور الـ32 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ليودع البطولة مبكراً.

ولاحقت النتيجة نفسها فريق مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري الإنجليزي اليوم أيضاً، وذلك في مواجهة سندرلاند متذيل جدول الدوري الإنجليزي، لتضاعف هذه الهزيمة من الضغوط الواقعة على الفريق ومديره الفني الأسكتلندي ديفيد مويس، وإن كانت الفرصة سانحة أمام الفريق للتعويض في مباراة الإياب على ملعبه في 22 من الشهر الحالي.

وأنهى سندرلاند الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله اللاعب الويلزي المخضرم رايان جيجز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الصربي نيمانيا فيديتش هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 52، قبل أن يحرز فابيو بوريني هدف الفوز لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وألقى سندرلاند مجدداً بمستواه المتواضع في مسابقة الدوري خلف ظهره، وحقق فوزه السادس على التوالي في مسابقات الكؤوس، كما حقق اليوم فوزه الأول في آخر 21 مباراة خاضها أمام مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد هو الأفضل في الشوط الأول، وتصدت العارضة لتسديدة من جيجز، ولكن الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط شهدت هدف التقدم لسندرلاند.

وجاء الهدف إثر ضربة حرة لعبها سيباستيان لارسون، وهيأها وس براون بتمريرة عرضية زاحفة، وحاول فل باردسلي إيدعها المرمى، ولكنها ارتطمت بجيجز وتهادت إلى داخل المرمى ليأتي الهدف من نيران صديقة.

وفي الشوط الثاني، استغل فيديتش ضربة ركنية لعبها زميله توم كليفرلي وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى مسجلاً هدف التعادل.

وجاء نزول اللاعبين آدم جونسون وإيمانويلي جياكيريني ليغير شكل المباراة، حيث تسبب جونسون في إزعاج مستمر لدفاع مانشستر يونايتد حتى تعرض للعرقلة من قبل كليفرلي داخل حدود منطقة الجزاء، وحصل على ضربة جزاء لفريقه.

وسدد بوريني ضربة الجزاء في سقف المرمى على يسار ديفيد دي خيا حارس مانشستر محرزاً هدف الفوز الثمين.