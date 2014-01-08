قبل القمة "83".. التاريخ يرجح كفة الهلال على الاتحاد

تترقب الأنظار "كلاسيكو" جديد للدوري السعودي، حيث سيستضيف الاتحاد المتعثر هدا الموسم نظيره الهلال صاحب المركز الثاني في مباراة لن تخلو من الاثارة بالرغم من الفارق النقطي الكبير بين العملاقين.



ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 21 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الهلال الثاني, وتسجل هذه المواجهة الرقم 83 في تاريخ مواجهاتهما الممتد مند 38 عاماً، حينما أقيمت أول مباراة بين الفريقين في الاسبوع الأخير من شهر ديسمبر لعام 1976 على ملعب رعاية الشباب بجدة، وانتهى دلك اللقاء بفوز الاتحاد 3-2 سجلها عبدالله زارع "هدفين", وإبراهيم مبارك, وسجل هدفي الهلال عبدالله العمار ومرزوق سعيد.. وكان آخر لقاء قد جمع بين الفريقين في الدور الأول هذا الموسم وانتهى هلالياً بنتيجة كبيرة قوامها 5-2 سجل للهلال البرازيلي نيفيز "هدفين" والكوري هوان والمغربي عادل هرماش وناصر الشمراني, وسجل هدفي الاتحاد فهد المولد وجبسون.



ويقف التاريخ بصف الهلال الذي فاز على الاتحاد في 37 مواجهة وخسر 23 مواجهة وتعادلا في 22 مواجهة.. واستطاع الهلال من هز شباك الاتحاد 116 مرة, بينما تلقت شباكه 90 هدفاً.





أكبر النتائج بين الفريقين



نجح الهلال بالفوز على الاتحاد بالخمسة في أربع مناسبات: الأولى كانت عام 1983 حينما فاز عليه 5-3, وفي عام 1987 فاز عليه 5-2, وفي عام 2009 فاز عليه 5- صفر, ومباراة الدور الأول هدا الموسم والتي انتهت بفوزه 5-2.



بينما كان أكبر فوز للاتحاد على الهلال بنتيجة 4-1 في موسم 1999, و4-صفر في نفس العام.



مواجهات يناير



لعب الفريقان خلال شهر يناير 11 مباراة، فاز الهلال في 4 مباريات، وفاز الاتحاد في 4 مباريات، وتعادلا في 3 مباريات.



مواجهات يوم الخميس



لعب الفريقان 28 مواجهة في يوم الخميس، كان النصيب الأعلى منها للهلال بواقع 12 فوزا، بينما نجح الاتحاد بالفوز في 8 مباريات وتعادلا في 8 مباريات.



وسجل الهلال خلال مواجهاته مع الاتحاد في يوم الخميس 38 هدفاً, وسجل الاتحاد 28 هدفاً.







مواجهات الفريقين بالحكم الأجنبي على مستوى الدوري

التقى الفريقان بالصافرة الأجنبية في الدوري السعودي 13 مواجهة، فاز الهلال في 5 مواجهات، وفاز الاتحاد في 3 مواجهات، وتعادلا في 5 مواجهات ..وكانت أكثر الجنسيات إدارة لمواجهات الفريقين بالدوري هي الجنسية ( السويسرية ) بواقع 4 لقاءات، وقد التقى الفريقان من خلال يوم الخميس بالدوري في 4 مواجهات بالحكم الأجنبي فاز الهلال في 3 مواجهات، وتعادلا في مواجهة وحيدة.

