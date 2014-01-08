"جزائري" يصنع "المجد" مع منتخب قطر

فرض مهاجم منتخب قطر "الجزائري الأصل" خوخي بوعلام نفسه نجماً لبطولة اتحاد غرب آسيا التي اختتمت، البارحة، بحصد "العنابي" للقب على حساب نظيره الأردني بعد فوزه عليه بهدفين دون مقابل حملا إمضاء "بوعلام" الذي توّج هدافاً للبطولة.

وتألق بوعلام بشكل لافت في البطولة التي شهدت مشاركته لأول مرة مع منتخب قطر بعد نيله جنسية هذا البلد، وتمكن من تسجيل ستة أهداف من أصل عشرة سجلها أصحاب الأرض خلال البطولة، من بينها هدفي المباراة الختامية.

ونال بوعلام قبل أيام فقط الجنسية القطرية لينضم مباشرة لـ"العنابي" الذي خاض البطولة بالفريق الرديف وبقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي، وسريعاً قدّم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، مستويات مبهرة وبات انضمامه للمنتخب الأول مسألة وقت فقط.

ويدافع بوعلام عن ألوان نادي "العربي" القطري، وبمجرد حصوله على الجنسية القطرية تراجع عن فكرة بيعه لنادي الجيش، مقابل مبلغ مالي كبير وثلاثة لاعبين، ومن المنتظر أن تزيد قيمة اللاعب بعد تألقه في بطولة غرب آسيا.

وكان اللاعب قد أكد في وقت سابق أنه ينتظر بفارغ الصبر فرصة الانضمام لمنتخب قطر، مشيراً إلى أن اللعب للمنتخب الجزائري غير وارد تماماً بالنسبة له، وكذلك الانضمام لأي نادٍ في بلده الأم.



