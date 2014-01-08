ريفر بليت يتراجع عن فكرة التعاقد مع بيكهام

تراجع نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم عن فكرة التعاقد مع نجم كرة القدم الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، رغم ما أكده رجل الأعمال جييرمو توفوني، اليوم الثلاثاء، عن اقترابه بنسبة 80 بالمئة من إبرام هذا الاتفاق.

وقال ماتياس باتانيان، نائب رئيس النادي "لم نتحدث مع أحد بهذا الشأن"، ليقلل بهذا من فرص انضمام بيكهام ومشاركته مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن بيكهام لا يشارك في المباريات منذ اعتزاله في مايو الماضي.

وكان توفوني، الذي ينظم مباريات المنتخب الأرجنتيني، أثار الفكرة مستغلاً إمكانية أن تتكفل شركة أديداس الألمانية للأدوات والملابس الرياضية بتكاليف الصفقة، نظراً لأنها الشركة الراعية لكل من اللاعب السابق ونادي ريفر بليت.