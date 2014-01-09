أتلتيكو وبرشلونة.. قمة إسبانية بعقول أرجنتينية

يسدل الستار خلال الأيام الأربعة المقبلة على فعاليات الدور الأول لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بمباريات المرحلة 19 من المسابقة، والتي قد تفض الاشتباك مؤقتا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على صدارة جدول المسابقة.

وتستحوذ مباراة أتلتيكو مع برشلونة على الاهتمام الأكبر من بين مباريات هذه المرحلة، حيث يقتسم الفريقان صدارة جدول المسابقة برصيد 49 نقطة لكل منهما وبفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ويسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله المهاجم نيما ردا سيلفا نجما برشلونة جاهدين إلى الاستعداد بأقصى درجة ممكنة لهذه المباراة التي تحظى بالاهتمام الكبير من الفريقين، وكذلك من جميع المتابعين للبطولة وأيضا تجتذب اهتماما كبيرا من قبل ريال مدريد الذي يطمح إلى انتهاء المباراة بالتعادل ليقترب خطوة من فرسي القمة.

وعاد ميسي إلى المشاركة في مباريات برشلونة بأفضل صورة ممكنة، حيث سجل هدفين ليقود الفريق إلى فوز ساحق 4-صفر على خيتافي مساء أمس الأربعاء في ذهاب دور 16 لكأس ملك إسبانيا.

وشهدت هذه المباراة المشاركة الأولى لميسي مع برشلونة منذ أن تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الفريق أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني في العاشر من نوفمبر الماضي.

وبينما عاد ميسي إلى صفوف الفريق بعد غياب دام لنحو شهرين، غاب نيمار عن صفوف الفريق في مباراة الأمس بسبب إصابة معدية.

وينتظر أن يكون اللاعبان على أهبة الاستعداد في مباراة أتلتيكو وإن كان من المنتظر أيضا أن يبدأ نيمار هذه المباراة على مقاعد البدلاء.

وعلى النقيض، ينتظر أن يبدأ ميسي المباراة ضمن التشكيلة الأساسية بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الأمس، علما بأنه شارك في آخر نصف ساعة من المباراة.

ويحتاج الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة إلى اتخاذ قرار صعب بشأن اللاعب الذي سيخرج من التشكيلة ليدفع مكانه بميسي، حيث يضاعف من صعوبة القرار وصول بدرو رودريغيز وأليكسيس سانشيز وسيسيك فابريغاس لمستويات رائعة.

ويحتاج مارتينو أيضا إلى اتخاذ قراره بشأن إعادة اللاعب البرازيلي المخضرم داني ألفيش إلى مركز الظهير الأيمن للفريق أو الإبقاء على مارتين مونتويا.

وقدم برشلونة وأتلتيكو في الموسم الحالي أفضل بداية لهما في أي موسم بالدوري الإسباني حيث أهدر كل منهما خمس نقاط فقط حتى الآن في 18 مباراة خاضها كل منهما بالدوري الإسباني.

ويحتاج كل منهما للفوز في مباراة الغد ليتوج بطلا للشتاء علما بأن برشلونة حامل اللقب يتصدر بفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو.

وقال كارلوس بويول مدافع وقائد فريق برشلونة "أتلتيكو أحد أقوى الفريق في العالم حاليا.. ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا".

ويتطلع الأرجنتيني الآخر دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو إلى اكتمال لياقة مدافعه الأوروغوياني دييغو غودين الذي غاب عن مباراة الفريق أمس الأول الثلاثاء والتي تعادل فيها 1-1 مع بلنسية في كأس إسبانيا.

ولكن سيميوني يمكنه الاعتماد بشكل هائل على لاعب الوسط كوكي الذي تألق هذا الموسم وخطف الأنظار من خلال تمريراته المتقنة والأداء الراقي له في المباريات.

وقال كوكي أمس الأربعاء، في عيد ميلاده 22 : "التتويج بلقب بطل الشتاء ليس مهما بالفعل. ما يهم هو كيف تنهي الموسم. ما زال أمام الفريق النصف الثاني من الموسم بأكمله.. علينا أن نعمل جميعا بشكل جاد لنحتوي برشلونة ونمتص هجماته ثم نحاول الرد عليهم بالهجمات المرتدة السريعة".

ويأمل ريال مدريد في انتهاء هذه المباراة بالتعادل ليتمكن من تقليص الفارق الذي يفصله عن الفريقين إلى ثلاث نقاط في حالة فوزه على اسبانيول، الأحد المقبل، في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ومدد لاعب الوسط المخضرم تشابي ألونسو عقده مع الريال، أمس الأربعاء، ليظل في صفوف الفريق حتى 2016 ولكن مشاركته في هذه المباراة ما زالت محاطة بالشكوك لمعاناته من مشكلة في طبلة الأذن، بينما ينتظر أن يكون زميله الويلزي غاريث بيل جاهزا للمشاركة في المباراة.

وتنطلق مباريات المرحلة، غدا الجمعة، بلقاء غرناطة مع بلد الوليد كما يلتقي أتلتيك بلباو مع ألميريا وسلتا فيغو مع بلنسية وإلتشي مع أشبيلية، بعد غد السبت، وخيتافي مع رايو فاليكانو وريال بيتيس مع أوساسونا ووليفانتي مع ملقة يوم الأحد ثم تختتم المرحلة يوم الاثنين بلقاء فياريال مع ريال سوسييداد.