ألونسو يمدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2016

وافق لاعب وسط الملعب المخضرم تشابي ألونسو على تمديد تعاقده مع فريق ريال مدريد الإسباني عامين إضافيين حتى عام 2016، حسبما ذكرت صحيفتا "آس" و"ماركا" الإسبانيتان، اليوم الأربعاء.

وأشارت تقارير إخبارية في وقت سابق إلى عدم رغبة ألونسو في تمديد عقده مع الفريق الملكي، والذي سينتهي في شهر يونيو المقبل، ولكن في النهاية وافق اللاعب على البقاء مع الريال، حيث أشارت التقارير إلى زيادة مرتبه السنوي من أربعة ملايين يورو (5.45 مليون دولار) إلى ستة ملايين يورو.

وانضم ألونسو (32 عاماً) إلى ريال مدريد عام 2009 قادماً من ليفربول الإنجليزي، وأصبح إحدى الركائز الهامة في خط وسط الفريق الإسباني.

ويغيب ألونسو حالياً عن الملاعب بعد إصابته البالغة في طبلة أذنه اليسرى خلال فوز فريقه المثير للجدل على بلنسية 3/ 2 يوم 22 ديسمبر الماضي.