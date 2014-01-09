البرازيلي رونالدو: لقب كأس العالم ثم "الزواج"

كشف اسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو عن امنيتين للعام 2014: "إحراز البرازيل لقب كأس العالم ثم الزواج".

وقال رونالدو في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الالمانية اليوم الخميس: "وضعنا خطة انا وصديقتي باولا: اولا احراز البرازيل كأس العالم ثم زواجنا".

وحلم رونالدو (37 عاما) "بنهائي ضد ألمانيا على ملعب ماراكانا" لانه سيكون "تاريخيا".

وفي ما خص لتحضيرات لمونديال 2014، قال بطل العالم السابق مرتين انه لا يفهم الانتقادات التي عبر عنها رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر، وأكد أن كل شيء سيكون "جاهزا للحفل الاستثنائي".

وعبر الهداف السابق عن تفضيله للارجنتيني ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، واعتبره انه يقدم ما هو "اضافي" مقارنة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي فرانك ريبيري.