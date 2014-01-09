الريال يعفو عن دي ماريا بعد إشارة مسيئة للجماهير

قرر ريال مدريد، اليوم الخميس، عدم معاقبة لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا، عقب تأكيده أنه "لا يمكنه التوصل إلى برهان" حول قيام اللاعب بإشارات مسيئة تجاه جماهير فريقه.

وقرر النادي الملكي، أول أمس الثلاثاء، فتح تحقيق انضباطي لتوضيح ما حدث قبلها بيوم، عندما وضع دي ماريا يده على عضوه التناسلي في اثناء مغادرته الملعب تاركا موقعه في مباراة أمام سلتا فيغو، في إشارة اعتبرها الكثيرون مسيئة للجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده.

وقام ريال مدريد بتحليل صور الواقعة وكذلك حصل على إفادة اللاعب، الذي دائما ما نفى وجود أي محاولة للإساءة.

وأوضح ريال مدريد في بيان "في رأي المحقق، لا يمكن الوصول إلى نتيجة أن دي ماريا كان مسؤولا عن القيام بإشارات عدائية ومسيئة تجاه جماهير سانتياغو برنابيو يوم السادس من يناير الجاري، ومن ثم قيامه بأي خطأ يستحق عقوبة انضباطية".

واختتم ريال مدريد بيانه بالقول: "مجلس إدارة النادي قرر نتيجة لذلك حفظ ذلك الملف".

وتفهم النادي الملكي تفسير دي ماريا، الذي أكد الثلاثاء لوسائل إعلام تابعة للنادي أنه قام "بحركة طبيعية".

وأكد اللاعب الأرجنتيني "لم أرد القيام بشيء تجاه الجماهير أو تجاه المدرب كما قيل. كانت إشارة طبيعية يقوم بها أي رجل، وخاصة عندما يركض. المرء يقوم بها داخل الملعب مرات كثيرة. في الحقيقة إذا كان هناك من شعر بالاساءة، فأنا أتقدم باعتذاري، لكن الأمر هو كما قلت".

وأضاف "في التليفزيون يظهر الأمر في جزء من الثانية. ليس ذلك بشيء. ليس كما لو كنت قمت به لوقت طويل على سبيل التعمد. كان شيئا طبيعيا. الناس التي شعرت بالاساءة لما قمت به، أطالبهم بالصفح، لكن ذلك لم يكن موجها ضد أحد".

