السعودية.. رابطة المحترفين تنعش الأندية بمليون ريال

أودعت رابطة دوري المحترفين السعودي مبلغ وقدره مليون ريال لكل نادٍ من أندية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين, وهو عبارة عن استكمال كافة المستحقات المتبقية على الرابطة للأندية حتى نهاية شهر ديسمبر، وذلك حسب القرار الأخير الصادر من اتحاد كرة القدم السعودي حول الآلية الجديدة لتوزيع حقوق الرعاية بواقع 80% بالتساوي و 20% حسب ترتيب الأندية مع نهاية الدوري.

وبإيداع هذه المبالغ في حسابات أندية دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، تكون الأندية قد حصلت على المبالغ المستحقة لها من بداية الموسم وحتى تاريخه .

علماً بأن مجموع ما تم صرفه من الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم من حقوق لأندية دوري عبد اللطيف جميل من عقود الرعاية والنقل التلفزيوني منذ بداية الموسم وحتى الآن هو 72 مليون و680 ألف ريال و باقي الدفعات الشهرية سيستمر دفعها وفق ما هو معتمد .