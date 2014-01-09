الشمراني ينقذ الهلال من الخسارة أمام الاتحاد

أنقذ مهاجم الهلال ناصر الشمراني فريقه من خسارة محققة من الاتحاد، بعد نجاحه في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة في المرحلة ١٧ من دوري جميل السعودي للمحترفين، وقدم الاتحاديون خدمة كبيرة للنصر الذي يمتلك فرصة لتوسيع الفارق مع الهلال الى ٦ نقاط في حال فوزه على الرائد غداً الجمعة.

بدأ الشوط ببداية قوية من الهلال الذي حاول ارباك لاعبي الاتحاد بهدف مبكر، لاسيما وان الاتحاد يفتقد للاعبي الخبرة والأجانب.. وسجلت الدقيقة الرابعة أول وصول هلالي لمرمى الحارس فواز القرني، بعد أن نجح المدافع سلطان الدعيع في استغلال خطأ الحارس الاتحادي في ابعاد الكرة ليكملها في المرمى الا أن الحكم المساعد الاول ألغى الهدف بداعي التسلل.. وفي الدقيقة الثامنة لعب الظهير الايسر الاتحادي محمد قاسم كرة طويلة من خلف مدافعي الهلال ليستلمها مختار فلاتة ويواجه الحارس فايز السبيعي ويلعبها من بين أقدامه كهدف اتحادي أول.. بعد الهدف الاتحادي حاول الهلال العودة سريعاً وبدأ بشن هجماته على مرمى الاتحاد، وفي الدقيقة ٢١ مرر عبدالعزيز الدوسري كرةً ذكية لناصر الشمراني الذي انفرد بالحارس وسدد كرة تصدى لها فواز القرني، وعادت لسالم الدوسري الذي لم يتوان في تسديدها في مرمى الاتحاد الخالي.. بعد الهدف واصل الهلال ضغطه على مرمى الاتحاد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والذي كاد أن يسجل هدفين منها حينما مرر فهد المولد كرة لمختار فلاتة الذي لعب كرة مقصية نجح حارس الهلال فايز السبيعي في التصدي لها.. وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول استغل الاتحاد اندفاع الهلال، ونجح في تنظيم هجمة مرتدة للمهاجم مختار فلاتة الذي راوغ مدافع الهلال ومرر كرة للمندفع عبدالرحمن الغامدي الذي سدد كرةً قوية في مرمى حارس الهلال فايز السبيعي.

في الشوط الثاني حاول مدرب الهلال سامي الجابر انعاش خط المقدمة، حينما أخرج سعود كريري وأشرك قائد الفريق ياسر القحطاني، ومع هذا التغيير وضحت أفضلية الاتحاد الذي وصل مرمى الهلال كثيراً وأهدر لاعب الاتحاد محمد العمري هدفاً محققاً حينما وصلته كرة أمام مرمى الهلال الا أن تسديدته ضلت طريق الشباك، وتواصلت أفضلية الاتحاد وكاد مختار فلاتة أن يسجل الهدف الثالث بعد اختراقه لدفاع الهلال وسدد كرةً ابعدها الحارس فايز السبيعي، وفي الدقيقة ٧٠ نشط الهلال كثيراً وبدأ بشن هجماته على مرمى الاتحاد وكاد نيفيز أن يسجل الهدف المفقود حينما سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس فواز القرني، وفي الدقيقة ٧٥ توغل لاعب الهلال سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء الهلالية وراوغ اكثر من مدافع اتحادي وسدد كرة عشوائيه ابتعدت عن مرمى الاتحاد، وفي الدقيقة ٩٠ نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل حينما لعب نواف العابد كرة عرضية وصلت لهدافه ناصر الشمراني الذي حولها برأسه في مرمى الحارس الاتحادي فواز القرني.



وبهذا التعادل رفع الاتحاد رصيده الى ٢٢ نقطة في المركز السادس، ورفع الهلال رصيده الى ٣٩ نقطة في المركز الثاني وخلف النصر المتصدر بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً.



الاتفاق يفرط في فوز مستحق



وعلى ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام فرط الاتفاق في فوز مستحق بعد تعادله مع التعاون ٣-٣ في المرحلة ١٧ من دوري جميل.



ونجح الاتفاق في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق الروماني نيكولاي في الدقيقة "٢٧" ومحمد كنو هدفين في الدقائق "٤٣، ٧٤"، ونجح التعاون في آخر ربع ساعة في تسجيل ثلاثة اهداف عن طريق مهاجمة بدر الخراشي في الدقيقة "٧٥"، والكاميروني بول ايفولو "٨١"، والاردني شادي أبوهشهش "٨٤".



وبهذا التعادل رفع الاتفاق رصيده الى "١٩" نقطة في المركز التاسع مؤقتاً، ورفع التعاون رصيده "٢٧" نقطة في المركز الثالث.



الشعلة يواصل تألقه



وعلى ملعب الاخدود واصل الشعلة نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه الاسباني ماكيدا بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي بفوزه على مضيفه نجران بهدف نظيف.



وسجل هدف الشعلة الوحيد مهاجمه المغربي حسن الطير في الدقيقة "٤٧"، ونجح الشعلة بالمحافظة على هدفه الوحيد بالرغم من طرد لاعبه ماجد المرحوم في الدقيقة "٥١".



ورفع الشعلة رصيده الى النقطة "٢٠" في المركز السابع، وبقي نجران على رصيده السابق "١٨" في المركز "١١".

