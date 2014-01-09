برشلونة يسحق خيتافي في ليلة عودة ميسي

دخل ليونيل ميسي كبديل وسجل هدفين في أول مباراة يخوضها بعد تعافيه من الإصابة، بينما أضاف زميله سيسك فابريغاس ثنائية مماثلة ليسحق برشلونة ضيفه خيتافي 4-صفر في ذهاب دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ووقف الجمهور في استاد نوكامب لتحية ميسي حين شارك بدلا من أندريس إنيستا في الدقيقة 64 وهي أول مباراة يخوضها أفضل لاعب في العالم منذ تعرض لإصابة في العضلات في نوفمبر.

وكان برشلونة المسيطر والذي أراح عددا من اللاعبين الأساسيين متفوقاً بالفعل بهدفين حين دخل ميسي بعدما افتتح فابريغاس التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثامنة وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وبدا ميسي في حالة جيدة خلال نصف ساعة قضاها في أرض الملعب ومثلت عودته الناجحة نبأ جيدا لمدربه جيراردو مارتينو الذي يستعد فريقه لمواجهة صعبة في دوري الدرجة الأولى ضد أتلتيكو مدريد شريكه في الصدارة السبت المقبل.

وجاء الهدف الأول لميسي في الدقيقة 89 حين سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية العليا من مسافة قريبة.

أما هدفه الثاني فوضع فيه لمساته الفنية المعتادة حين انطلق من ناحية اليمين مخترقا دفاع خيتافي قبل أن يسدد الكرة في الشباك في مشهد أسعد الجمهور الذي وقف يصفق له في آخر لعبة من المباراة.

وسادت أجواء احتفالية في الاستاد الذي لم يمتلئ بأكثر من نصفه مع عودة المدرب السابق للفريق تيتو فيلانوفا الذي يكافح للتغلب على مرض السرطان الذي أجبره على ترك المنصب في نهاية الموسم الماضي لمشاهدة الفريق من المدرجات.

وإن تجاوز برشلونة مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مدريد فسيلعب في دور الثمانية مع راليو فايكانو أو ليفانتي اللذين سيلتقيان ذهابا يوم الخميس.

وقال كارليس بويول قائد برشلونة في مقابلة مع محطة التلفزيون الإسبانية انتينا 3 "من الواضح أن ميسي لم ينس الطريقة التي يلعب بها كرة القدم".

وأضاف "لقد تدرب بشكل جيد جدا وسجل أهدافا بطريقته الرائعة. الطريق لا يزال طويلا في الدوري لكن مباراة السبت مهمة للغاية ضد فريق أعتقد أنه من أفضل الفريق في العالم."

وتعادل الميريا مع مضيفه ريسنغ سانتندر 1-1 في حين كانت 1-صفر نتيجة مباراتين أخريين أقيمتا في وقت سابق يوم الأربعاء بانتصار الكوركون على اسبانيول وريال بيتيس على أتليتيك بيلباو