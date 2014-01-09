خليلودزيتش يقود منتخب الجزائر في مونديال البرازيل

أكد اتحاد الكرة الجزائري، اليوم الخميس، أن البوسني وحيد خليلودزيتش المدير الفني للمنتخب الاول سيواصل مهامه على رأس الفريق تحسبا لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل طبقا للعقد الذي يربط الطرفين.

وينتهي عقد خليلودزيتش مع اتحاد الكرة الجزائري في يوليو المقبل أي مباشرة بعد نهائيات كأس العالم.

وأكد الاتحاد على موقعه الالكتروني أن تحضير المنتخب الجزائري لحدث مهم كالمونديال يتطلب تجنيد كل الوسائل اللازمة وخاصة الهدوء التام.

وكانت تقارير اعلامية ألمحت إلى اقالة خليلودزيتش قبل انطلاق المونديال بعد خروج خلافه العلني مع محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة إلى العلن، خاصة بعد تكذيب خليلودزيتش لوجود مهلة تنقضي في 31 يناير الجاري لتحديد مستقبله على رأس الفريق.