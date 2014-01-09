خليلي: انتقلت للشباب بسبب قوته وجماهيريته

أبدى المهاجم الفلسطيني، عماد خليلي، لاعب نادي هلسنبورغ السويدي والمنتقل حديثاً لنادي الشباب، سعادته باللعب في الدوري السعودي، مشيراً إلى أن قوة الشباب وجماهيريته ساهمت في إعطائه الموافقة على الانتقال. وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "اتفقت نهائياً مع نادي الشباب، وسأذهب خلال اليومين المقبلين للرياض".

وحول معرفته بناديه الجديد وبالدوري السعودي قال: "أعرف أن نادي الشباب قوي ومن أفضل أربع فرق بالسعودية، إضافة إلى أنه نادٍ جماهيري ويملك جمهوراً قوياً، وأنا متشوق للتعرف إليهم قريباً".

وأكد خليلي أن ناديه رفض انتقاله في بداية الأمر، وقال: "النادي رفض عرض الشباب، وبعدها تحدثت مع الإدارة ونجحت بإقناعهم، وأشكر نادي الشباب على مساعدته لي في هذا الأمر".

وكشف خليلي عن استشارته لمدربين في السويد سبق لهم العمل بالسعودية، وقال: "حينما أتاني عرض نادي الشباب استشرت عدداً من المدربين في السويد والذين سبق لهم العمل في السعودية ونصحوني بالتوقيع للشباب".