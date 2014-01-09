كارينيو: نحترم الرائد.. ولكننا نسعى دائما للفوز

شدد مدرب فريق النصر السعودي الأورغواياني دانيال كارينيو على أهمية مباراة فريقه، غدا الجمعة، أمام الرائد في المرحلة 17 للدوري السعودي.



وصرح كارينيو: "ندخل كل المباريات بحساب واحد وهوالفوز والحصول على النقاط الثلاث، ولذلك فنظرتنا لكل المباريات متساوية ومباراة الرائد صعبة ومعقدة؛ كون الرائد سيدخل المباراة للفوز، وهو يملك مدربا يجيد دراسة الخصوم، ولا شك انه سيكون مستعداً للنصر من خلال تكتيك عمل عليه خلال الأيام الماضية قد يعتمد على إغلاق منطقته الدفاعية ويهاجم بالكرات المرتدة، ونحن عملنا حسابات للمباراة وظروفها وجاهزين لها جيداً من الناحية البدنية والتكتيكية".



أضاف "تعودنا في النصر أن نحترم خصومنا كما أننا تعودنا أن تلعب الفرق أمامنا بطموحين، إما أنها ترغب في البقاء في المناطق الدافئة بعيداً عن شبح الهبوط، أو أنها تلعب من اجل أن تتاح لها الفرصة في المشاركات الخارجية".



وتابع: "لهذا جميع مباريات الدوري صعبة للغاية ولابد أن نكون دائماً جاهزين، فلا يوجد مباراة سهلة وهذه أقولها عن قناعة تامة تثبتها مباريات الدوري المتتالية، ولدينا فريق جيد وأحوالنا ممتازة ونعرف أننا نملك الأفضلية التي يجب أن نثبتها مستوى ونتيجة في الملعب".



وأظهر كارينيو سعادته بعودة الحارس عبدالله العنزي للمشاركة مع الفريق، وقال: "حراس الفريق الأربعة كلهم مصدر ثقتي، ولكن عبدالله يعتبر هو أكثرهم خبرة وفي مثل هذه المراحل من المنافسات عامل الخبرة مهم، وعبدالله عمل بصورة جيدة طوال التدريبات الماضية بل انه حتى في أيام الراحة كان يحضر ويتدرب وهو الآن جاهز للمباراة".



وعن إقامة المباريات عصراً، قال: "نحن تدربنا في كل الأوقات وفي كل الأجواء ولذلك فلا فرق بين أن نلعب عصراً أو مساء رغم ان اللعب مساء يعجبني، وأود أن أشيد بجماهير النصر، وحضورهم المميز يعطينا دافعا قويا في المباريات كونهم عاملا مهما ومساعدا للاعبين على الأداء المتواصل بروح عالية من خلال تفاعلهم والصور التي يرسمونها في المدرجات، والتفاعل في العطاء أمر مزدوج بين اللاعبين بالملعب والجماهير بالمدرج وأنا اطرب واسعد كثيراً لرؤية ووقفة جماهير النصر".

