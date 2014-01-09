ميسي "يُجبر" صحيفة أرجنتينية على تغيير اسمها

خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأضواء في ملاعب كرة القدم الإسبانية، وذلك بعدما قاد فريقه لتحقيق انتصار كبير على ضيفه خيتافي برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتوج اللاعب الأرجنتيني عودته من الإصابة التي تعرض لها في عضلات الفخذ بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن أحرز هدفين في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، على ملعب "كامب نو".

وأشعل "ميسي" مدرجات ملعب "كامب نو" لدى دخوله بديلًا لزميله أندرياس إنييستا في الدقيقة 64 في أول مباراة يخوضها أفضل لاعب في العالم منذ تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس ضمن بطولة الدوري، والتي أبعدته عن الملاعب منذ العاشر لمدة 58 يوما.

وصفق جمهور فريق "البلاوغرانا" بحرارة عند دخول اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي دفع "ميسي" لرد التحية للجماهير بأفضل طريقة ممكنة، حينما سجّل هدفين من الأهداف الأربعة.

واتخذت وسائل إعلام إسبانية من عودة اللاعب الأرجنتيني كمادة إعلامية دسمة، حيث ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية في عددها الصادر لهذا اليوم أنّ "ميسي" قد عاد للتوهج في ملعب "كامب نو".

من جانبها، عنونت صحيفة "سبورت" المقربة من أسوار ملعب كامب نو، " العملاق يعود, ميسي يرسم أولى لوحاته الفنية في 2014"؛ في الوقت الذي اتخذت فيه صحيفة "ماركا" المدريدية من عبارة " الوحش يعود" كعنوان لها.

أما صحيفة "أوليه" الأرجنتينية قد حرصت على الاحتفال بعودة مواطنها على طريقتها الخاصة، حيث قامت بتغيير اسمها من "Olé" بتغيير أماكن حروفها لتتحول إلى اختصار الاسم الأول من اللاعب و هو "Léo".