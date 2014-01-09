نجران السعودي يقيل مدربه المقدوني جوكيكا

أقال نادي نجران السعودي لكرة القدم مدربه المقدوني جوكيكا؛ بعد النتائح السيئة للفريق في الجولات الماضية بالدوري السعودي والتي كان آخرها الخسارة أمام الشعلة، اليوم الخميس، في المرحلة 17 من المسابقة.

وأكد رئيس نادي نجران هذيل الشرمة التوصل لإتفاق بين ادارة النادي ومدرب الفريق جوكيكا بفسخ عقده.

وقال الشرمة: "عقدنا اجتماعات عدة مع المدرب بحضور اعضاء مجلس الإدارة طيلة الأسبوع الحالي، وتوصلنا إلى أن الفريق بات يحتاج لتغييرات فنية كنوع من التجديد في فريق كرة القدم، وتم تكليف المدرب السوري نزار محروس بمهام قيادة الفريق فنيا".

ومن جهته قدم جوكيكا شكره لجماهير الفريق ولمجلس إدارته ولاعبيه على وقفتهم معه في الفترة الماضية.

وقال: "قضيت أياما جميلة في الفريق، ولكن هذه هي كرة القدم وهو عالم التدريب هكذا، وهذا آخر لقاء لي مع الفريق امام الشعلة واعتذر ايضا على الخسارة: " كنت أتمنى أن أنهي مشواري بانتصار مع الفريق ولكن لم اوفق، وربما الفريق يحتاج الى عدد من عناصر الخبرة وبعض الانسجام حتى تتكرر النتائج المتميزة التي كانت في الدوري الأول للبطولة".

