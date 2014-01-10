أبوتريكة يختتم مسيرته الرياضية بإنجاز غير مسبوق

اختير النجم المصري محمد أبوتريكة كلاعب العام داخل إفريقيا للمرة الرابعة في إنجاز غير مسبوق بحسب موقع الاتحاد الإفريقي.

اللاعب ذو الـ35 عاماً حصد الجائزة في حفل الكاف الذي أقيم يوم أمس الخميس 9 يناير في لاغوس النيجيرية، وكانت الجائزة وداعاً مميزاً لنجم الأهلي الذي أعلن اعتزاله الشهر الماضي.

وحصد أبوتريكة الجائزة على حساب مواطنه أحمد فتحي والنيجيري صنداي مبا. وهذه هي المرة الرابعة بعد 2006، 2008 و2012 التي يفوز بها اللاعب المميز باللقب.

ولعب أبوتريكة دوراً هاماً في فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي مسجلاً في مباراتي النهائي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.بالإضافة إلى تسجيله أيضا 6 أهداف في مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2014.

وتسلّم ناديه الأهلي أيضاً جائزة أفضل نادٍ في القارة للمرة الخامسة بعد 2005، 2006، 2008 و2012 في تاريخ النادي القاهري.