أرسنال يجد ضالته في "النملة الذرية" لتعويض والكوت

ذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن نادي أرسنال الإنجليزي تواصل مع نادي يوفنتوس الايطالي، لبحث إمكانية انتقال جناح الأخير، سيبياستيان جيوفينكو إلى صفوف الأول خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعي نادي أرسنال لتعويض الغياب "الطويل" لجناحه الانجليزي تيو والكوت، بعد الإصابة التي ألمت به أخيرا والتي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح من 5 إلى 6 أشهر كاملة.

وأشار الصحافي الايطالي الشهير، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن أرسنال قد عقد مفاوضات مبدئية مع وكيل أعمال "النملة الذرية" الايطالي اندريا دي اميكو.

وعلى الرغم من اتصالات النادي اللندني بنظيره الايطالي، إلا أنه من غير المعلوم حتى الآن اذا كانت هذه الاتصالات كخطوة مبدئية لاستقدام اللاعب في المستقبل القريب، أم أنها تحرك حقيقي للظفر بخدمات اللاعب اللقصير ولضمه لصفوف المدفعجية في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.



