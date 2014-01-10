أنشيلوتي: لسنا بحاجة لمهاجم ولم نخطئ في رحيل أوزيل

بدا الإيطالي كارلو انشيلوتي هادئا أمام أسئلة العربية خلال مباراة فريقه الودية الأخيرة في عاصمة قطر الدوحة.. ابن الـ54 عاما بدا مقتنعا بما قدمه ناديه حتى الآن، سواء أكان الأمر متعلقا بالدوري الإسباني أو مسابقة أبطال أوروبا، لكنه أبدى صراحة في مقارنة تجربته الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان مع موسمه الحالي: "بناء على تجربتي فان الدوريات في أوروبا تعرف اختلافات عدة من الناحية الفنية.. الدوري الفرنسي يتميز باداء بدني أكثر، بينما الدوري الإسباني يشهد رغبة كبيرة بتقديم الاداء الممتع من أغلب الفرق".



أنشيلوتي بخبرته التي شهدت التتويج بألقاب في مسابقات أوروبية عدة أظهر برودة أعصاب حول صفقات الشتاء الحالي، معتبرا: "من الطبيعي ان تربط الأنباء الاعلامية بين ريال مدريد وصفقات عدة في سوق الانتقالات الشتوية" وتابع: "باعتقادي فاننا نملك مهاجمين رائعين حاليا كرونالدو وبنزيمة.. ونمنح فرصا متزايدة للاعبينا الشباب، واعتقد بان ريال مدريد اثبت قدراته الهجومية حتى الان" وأعلنها بصراحة: "لسنا بحاجة لمهاجم جديد" .



صفقات الصيف الماضي لاحقت انشيلوتي وخاصة قضية ابتعاد الألماني سعود أوزيل عن صفوف الملكي "لم نخطئ بقرار رحيل اوزيل..كان قراري الابقاء على دي ماريا.. قد يكون الارجنتيني أقل فنيا من أوزيل من الناحية الفردية إلا أنه أفضل في الاداء الجماعي ".

نجوم عديدون مروا في سيرة المدرب الايطالي الذي يواجه شخصيات متعددة تكسب الملايين من الاجور الا انه يؤكد: "الجميع متساوون لدي في الريال، وأعاملهم بهذا الاسلوب لانهم جميعا محترفون، ولذلك لم أواجه أي مشاكل مع تواجد نجوم في التشكيلة".

وحول جائزة أفضل لاعب التي نالت العديد من الكلام في الاعلام، ويتنافس عليها رونالدو الى جانب الأرجنتيني ميسي، والفرنسي ريبيري، وأظهر انشيلوتي دعما كبيرا للاعبه البرتغالي بقوله: "شخصيا اعتقد بأن رونالدو قدم موسما استثنائيا، بينما غاب ميسي لشهرين بداعي الاصابة، والجوائز الفردية قد تكون أكثر أهمية حاليا: "وجاءت كلمات انشيلوتي واضحة في تأييد كريستيانو قبل حفل زيورخ المقرر، الاثنين المقبل: "رونالدو يبقى متميزا وأهم لاعب لدينا.. سواء فاز بالكرة الذهبية أم لا.. نحن في الريال نعتبر بان كريستيانو هو الفائز مهما تكن النتيجة المعلنة ".

رونالدو يجعل حياتي سهلة بأدائه الممتاز، وهو ليس باللاعب الأناني ويتمتع بتركيز كبير لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

