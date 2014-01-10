الجابر: مستوانا سيئ.. وأنا المسؤول عن ذلك

لم يجد المدير الفني لفريق الهلال سامي الجابر حرجا في الاعتراف بأن فريقه كان سيئا امام الاتحاد في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة 17 من دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم التي انتهت 2-2 لاسيما في الشوط الاول، وقال: "لم يقدم اللاعبون المستوى المعروف عنهم في الشوط الاول، وكان الفريق سيئا ومن الممكن أن تكون أرضية الملعب السيئة سببا في ذلك، ولكن في الشوط الثاني تحسن الاداء بشكل افضل بكثير، وسنحت لنا العديد من الفرص وحققنا هدفا منها، وقمنا بإشراك عدد من اللاعبين في الشوط الثاني ولكن لم يضيفوا شيئا كبيرا".



وحمل الجابر نفسه مسؤولية سوء فريقه في الشوط الأول، وقال: "أنا المسؤول ولا أحمل أي لاعب، ونحن منظومة فريق، ولكن في الشوط الثاني تحسن الاداء بشكل افضل، وعموما لا يزال المشوار طويلا للفوز باللقب، وسنعمل على تصحيح الاخطاء التي وقعت في المباراة".



وأضاف: "في الشوط الثاني كان فريقنا مميزا وسنحت لنا العديد من الفرص بعكس فريق الاتحاد الذي لم يتحصل على كرات خطرة في الشوط الثاني".



من جهته أكد مدرب الاتحاد انه راض عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام الهلال، وقال: "لعبنا بلاعبين صغار أمام الهلال وكانوا مميزين في المباراة، وهؤلاء هم مستقبل الاتحاد"، مشيرا الى ان فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز من خلال الفرص الخطرة ولكننا لم نوفق"، مبينا ان فريقه عرف كيف يدير المباراة وكان الاقرب بتحقيق الفوز".



وأشار المدرب الاتحادي إلى ان فريقه سيكون أفضل في المباريات المقبلة، وحقق العديد من النتائج الايجابية في المباريات الأخيرة.

