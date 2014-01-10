النصر يسعى للابتعاد بالصدارة على حساب الرائد

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فرصة لتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه الهلال لست نقاط في حال نجح في الفوز على ضيفه الرائد عصر اليوم الجمعة في ختام مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين والتي انطلقت أمس بفوز الشعلة على نجران 1-0 وتعادل الهلال مع الاتحاد 2-2 والاتفاق مع التعاون 3-3.. فيما يستضيف اليوم أيضا الفتح الشباب والفيصلي العروبة والأهلي النهضة.

وستخطف مباراة النصر المتصدر بـ42 نقطة مع الرائد التاسع بعشرين نقطة الأنظار لمتابعة مصير الصدارة خاصة بعد تعثر الهلال بالتعادل أمام الاتحاد أمس.. وسيلعب النصر بفلسفة واحدة منذ بدء البطولة، وتتعامل إدارته الفنية والإدارية مع كل مباراة على أنها بطولة في حد ذاتها، وهدف الفريق الخروج فائزاً بالنقاط الثلاث للإبقاء على الصدارة.

وسيدخل النصر المباراة بكامل عناصره، بعد عودة الحارس الأساسي عبدالله العنزي لتشكيلة الأورغوياني كارينيو بعد أن غاب عن الجولات الماضية للإصابة.. مع لاعب الظهير الأيمن خالد الغامدي الذي غاب عن المباراة الأخيرة.

وسيزج مدرب النصر كارينينو بلاعبي المحور شراحيلي وإبراهيم غالب معهما القوة الضاربة في خط الوسط متمثلة في الخبرة محمد نور والموسيقار الجديد يحيى الشهري.

وفي المقابل سيكون الرائد الذي تعادل مع الشباب في الجولة السابقة أمام مواجهة صعبة، تتطلب من مدربه الجزائري زكري الحرص الدفاعي وعدم المغالاة في فتح اللعب.. واعترف مدرب النصر بقوة خصمة اليوم مؤكدا أنه سيلعب أمامه بحذر.

وقال قبل المباراة: "سنلعب اليوم بفكر واحد فكل مباراة لنا صعبة وهامة ومعقدة، لأن المنافس سيدخل برغبة الفوز هو الآخر".. وتابع: "الرائد يملك مدربا يجيد دراسة الخصوم، ولا شك أنه سيكون مستعداً للنصر من خلال تكتيك عمل عليه خلال الأيام الماضية قد يعتمد على إغلاق منطقته الدفاعية ويهاجم بالكرات المرتدة ونحن عملنا حسابات للمباراة وظروفها، واستعدادنا لها جيد من الناحية البدنية والتكتيكية".

بقية المباريات

في جدة سيحاول الأهلي الرابع بـ24 نقطة والعائد للانتصارات الأسبوع الماضي بفوزه العريض على العروبة 4-صفر الاستمرار على نفس النهج عندما يواجه النهضة متذيل الترتيب بست نقاط.. ولن تكون المهمة الأهلاوية صعبة أمام متذيل الترتيب.. وسيغيب عن الأهلي محترفه البرتغالي ليال للإصابة مع لاعب الوسط محسن العيسى للسبب نفسه، وربما يدفع البرتغالي بيريرا بأحدث صفقات الفريق البرازيلي دي أوليفيرا.

وسيحاول الأهلي العودة للمركز الثالث والاستفادة من تعادل التعاون مع الاتفاق أمس.. بينما يعاني النهضة من حالة فنية كلفت الفريق تذيل جدول الترتيب، ويفصل بينه وبين صاحب المركز الثالث عشر ثماني نقاط، مما يجعله على أعتاب العودة إلى دوري ركاء.

وفي اليوم نفسه يستضيف الفتح العاشر بـ18 نقطة مع الشباب الخامس بـ24 نقطة.. ويسعى الشباب هو الآخر للعودة للمركز الثالث وتلافي الخروج من دائرة الفرق التي يمكن أن تلعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.. وتبدو المباراة صعبة على الفريقين خاصة بعد تحسن نتائج الفتح مؤخرا.

وفي آخر المباريات يستضيف الفيصلي الثالث عشر بـ14 نقطة العروبة الثاني عشر بـ15 نقطة في مباراة بالغة الأهمية للفريقين في مشوراهما للهروب من خطر الهبوط.. وسيشعل فارق النقطة المنافسة بين الفريقين ففوز الفيصلي سيرمي بالعروبة للمركز قبل الأخير فيما سيعزز فوز العروبة من فرصه في البقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل.. المباراة متكافئة بشكل يجعل من الصعب التنبؤ بمن سيفوز.