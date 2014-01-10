النصر "يقهر" الرائد ويبتعد بالصدارة

ابتعد النصر بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين بفارق 6 نقاط عن الهلال الذي تعثر أمس بالتعادل أمام الاتحاد، بعد فوزه على الرائد بثلاثية نظيفة في استكمال مباريات المرحلة 17 التي شهدت فوز الفتح على ضيفه الشباب 2-1، وتعادل العروبة والفيصلي 1-1.

بدأ الشوط الأول كما هو متوقع باندفاع نصراوي بحثاً عن هدف مبكر يحبط به أي مفاجأة للرائد الذي اعتمد على التكتل الدفاعي أمام حارسهم أحمد الكسار، ولاحت أولى الهجمات النصراوية في الدقائق العشر الأولى، حينما مرر مهاجمه البرازيلي ايلتون كرة للعماني عماد الحوسني الذي لم يتوقع تخطي الكرة لمدافع الرائد مدخلي لتتخطاه وتخرج إلى ركلة مرمى للرائد، وفي الدقيقة 15 مرر البرازيلي ايلتون كرة مشابهه للكرة الأولى للعماني الحوسني إلا أن مدافع الرائد العاجي داو تمكن من ابعادها عن مناطق الخطر، وفي الدقيقة 18 سنحت كرة خطرة للبرازيلي ايلتون الذي راوغ مدافع الرائد مدخلي وسدد كرة قوية ابعدها العاجي داو برأسه إلى ركلة ركنية، وفي الدقيقة 22 كاد العماني عماد الحوسني أن يفتتح التسجيل للنصر بعد ان استلم كرة على قوس منطقة الجزاء الرائدية وسدد كرة ذكية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الرائد أحمد الكسار، وفي الدقيقة 38 أتى الفرج النصراوي بعد أن لعب محمد كرة عرضية مميزة حولها العماني الحوسني في مرمى الرائد.

في الشوط الثاني انخفض أداء النصر كثيراً ونشط الرائد الذي حاول الوصول لمرمى الحارس عبدالله العنزي وتسجيل هدف التعادل، وانحصر اللعب في منتصف الملعب واعتمد النصر على الأطراف عن طريق شايع شراحيلي في الطرف الأيسر وخالد الغامدي في الطرف الأيمن، وفي الدقيقة 77 حصل مهاجم النصر عماد الحوسني على ركلة جزاء بعد اشتراكه بدون كرة مع العاجي داو مدافع الرائد والذي احتج لاعبوه عليها كثيراً وانتهت بطرد داو، تقدم لها ابراهيم غالب وسددها بنجاح في مرمى الكسار، بعد الهدف انتعش النصر كثيراً واخترق قائده حسين عبدالغني دفاعات الرائد ولعب كرة عرضية أكملها مدافع الرائد حسين الشويش في مرماه.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى النقطة "45" في المركز الأول وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال الذي تعثر بالتعادل أمام الاتحاد أمس، وبقي الرائد على رصيده السابق "20" نقطة في المركز العاشر.

مباراة النصر والرائد (تصوير: محمد الضاوي وفهد الضويفر)

الشباب يترنح

وفي الأحساء واصل الشباب ترنحه بعد تلقيه الخسارة الخامسة هذا الموسم من مضيفه الفتح 2-1 في المرحلة 17 من دوري جميل.

وسجّل أهداف الفتح مهاجمه بدر الخميس في الدقيقة "30"، وقائده البرازيلي ايلتون في الدقيقة "66" عن طريق ركلة جزاء.



وسجّل هدف الشباب الوحيد متوسط ميدانه البرازيلي فيرناندو مينيغازو في الدقيقة "79".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح إلى "21" نقطة في المركز السابع، وبقي الشباب على رصيده السابق "24" في المركز الخامس.

الفيصلي يفلت من الخسارة

وفي المجمعة تعادل فريقا الفيصلي والعروبة 1-1 في المرحلة 17 من دوري جميل.



وكان العروبة هو البادئ في التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق متوسط ميدانه عبدالعزيز فلاتة، ونجح مهاجم الفيصلي ريان بلال بتسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة "44".



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العروبة إلى النقطة "16" في المركز "12"، وارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة "14" في المركز قبل الأخير.



ويلعب لاحقاً الأهلي والنهضة في ختام المرحلة 17 من الدوري.



الأهلي يسحق النهضة بثلاثية



وفي جدة، حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه على النهضة متذيل الترتيب ٣-١ في ختام المرحلة ١٧ من دوري جميل السعودي للمحترفين.



ولم يجد الاهلي اي صعوبة في تحقيق الفوز على النهضة، بالرغم من انتهاء الشوط الاول بالتعادل الايجابي ١-١، وتقدم الاهلي في الدقيقة ٢٤ عن طريق مدافعه عقيل بلغيث، ونجح النهضة في تسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه صديق ادامز في الدقيقة "٢٨".



وشهد الشوط الثاني سيطرة مطلقة للاهلي الذي نجح بتسجيل هدفين عن طريق سلطان السوادي في الدقيقة "٥٤"، والبرازيلي موسورو في الدقيقة "٦٨".



وبهذه النتيجة رفع الاهلي رصيده الى النقطة "٢٧" متقدماً الى المركز الثالث بفارق الاهداف عن التعاون الرابع، واقترب النهضة من العودة الى دوري الدرجة الاولى، بعد تلقيه الخسارة ١١ في هذا الموسم، ولم يسجل اي حالة فوز في دوري جميل، وتجمد رصيده عند "٦" نقاط.

