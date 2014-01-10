بيكنباور سيشعر بالإحباط إذا لم يفز ريبيري بالذهبية

قال الألماني فرانز بيكنباور: "إنه سيشعر بالإحباط إذا لم يتم منح جائزة الكرة الذهبية، الاثنين المقبل، للفرنسي فرانك ريبيري".



وقال أسطورة كرة القدم الألمانية في عموده الخاص، اليوم الجمعة، كي أكون صادقا: "سيدهشني قليلا وكذلك سيحبطني عدم فوز فرانك ريبيري بالجائزة الاثنين المقبل".



وأضاف "القيصر" في عموده "لكن بالطبع سأهنئ في تلك الحالة الفائز. أي لاعب بين الثلاثة بالتأكيد لاعب عظيم"، مذكرا بأن 2013 لم يكن العام الأفضل للأرجنتيني ليونيل ميسي، وبان البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يفز بأي لقب.



ويتنافس ريبيري وميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية التي سيتم تسليمها، الاثنين المقبل، بمدينة زيوريخ، على هامش حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

