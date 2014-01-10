تذاكر فريق صاعد إيطالي.. تقارب سعر تذكرة تشلسي

قررت جماهير اي سي ميلان الايطالي مقاطعة مباراة الفريق القادمة أمام ساسولو، و المقرر إقامتها، مساء الأحد، على أرض الأخير، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الايطالي لكرة القدم، وذلك بعد رفع الفريق المضيف لأسعار تذاكر الدخول إلى أرقام "فلكية" بالنسبة للدوري الايطالي.

وعبرت "الكورفا سورد" عن غضبها الشديد من إجراءات الفريق المضيف في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الانترنت بقولها: "الكورفا سورد لن تحضر المباراة لأنه لا يتخيل أن تكلفة حضور المباراة تصل لـ 40 يورو".

وأضافت الكورفا: "دعونا إذن ألا نشتكي من كون الملاعب خالية وحزينة، لأن بهذه الاسعار لن يمكنك متابعة فريقك المفضل".

وسخرت الكورفا من فكرة ملأ الملعب بالأطفال كما فعل يوفنتوس من قبل بقولها: "أتريدون ملأ المدرجات بالأطفال. إذن عليكم أن تسألوا آبائهم إذا كان بإمكانهم دفع هذه الأسعار".

يذكر أن ساسولو الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي، والذي يصارع للبقاء قد رفع ثمن تذكرة دخول ملعب المباراة الى 40 يورو، وهو رقم مبالغ فيه للغاية في الدوري الايطالي مقارنة بالدوري الإنجليزي، إذ وصلت أرخص تذكرة لنادي تشلسي الإنجليزي إلى 41 يورو وذلك في الموسم الماضي، مقارنة بـ 14 يورو فقط هي ثمن تذكرة دخول الجماهير إلى السان سيرو.



