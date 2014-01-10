تورية.. أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة على التوالي

المصدر: لاغوس - د ب أ

توج النجم الإيفواري يايا توريه لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2013 يوم الخميس للمرة الثالثة على التوالي بعد منافسة قوية مع مواطنه ديديه دروجبا لاعب جالاتا سراي التركي والنيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي الانجليزي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في حفله السنوي بمدينة لاغوس النيجيرية فوز توريه بالجائزة بعد الأداء الذي قدمه طوال العام مع فريقه الإنجليزي وقيادته للمنتخب الإيفواري للتأهل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل الصيف المقبل.

وسبق لتوريه الفوز بالجائزة في العامين الماضيين.

وفاز النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء للمرة الرابعة في تاريخه بعدما قاد الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ نادي القرن في إفريقيا.

وجاء فوز اللاعب المصري بالجائزة بعد منافسة محتدمة مع مواطنه أحمد فتحي والنيجيري صنداي مبا صاحب هدف تتويج منتخب النسور الخضر بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بجنوب إفريقيا مطلع العام الماضي.

وسبق لأبوتريكة الفوز بالجائزة أعوام 2006، 2008، 2012.

وحظت الكرة النيجيرية بنصيب الأسد من الجوائز بعدما فاز المنتخب النيجيري بجائزة أفضل منتخب عقب فوزه بكأس الأمم الإفريقية، كما فاز مدربه ستيفن كيشي بجائزة أفضل مدرب، وتوج منتخب نيجيريا للناشئين تحت 17 سنة بجائزة أفضل منتخب شاب بعد تتويجه بكأس العالم للناشئين التي أقيمت بالإمارات في شهر أكتوبر الماضي، وحصل نجمه كليتشي ايهيناتشو على لقب أفضل لاعب صاعد بعدما لفت الأنظار إليه خلال البطولة.

وحصل الأهلي المصري على جائزة أفضل ناد بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا العام الماضي، فيما فاز الجزائري جمال حيمودي بجائزة أفضل حكم، ونال المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو جائزة أسطورة القارة لعام 2013.

